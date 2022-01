Δύο θεατές του Αυστραλιανού Όπεν υποχρεώθηκαν να βγάλουν τα T-shirt που φορούσαν με το μήνυμα «Πού είναι η Πενγκ Σουάι», ενώ κατασχέθηκε και πανό με το ίδιο μήνυμα.

Τενίστες που μετέχουν στο Γκραν Σλαμ της Μελβούρνης εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχία για την Κινέζα αθλήτρια, η οποία είχε «εξαφανιστεί» μετά την καταγγελία μέσω Weibo ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από πρώην αντιπρόεδρο της Κίνας.

Ο Ντρου Παύλου- Αυστραλός ακτιβιστής με καταγωγή από την Κύπρο- ανάρτησε στο Twitter βίντεο στο οποίο αρχικά άνθρωποι της ασφάλειας του Australian Open και στη συνέχεια αστυνομικοί πλησίασαν θεατές του τουρνουά.

BREAKING - Australian Open security call in police on human rights activists @pakchoi_boi @maxmokchito for wearing “Free Peng Shuai” shirts, try force @pakchoi_boi to take off shirt in public area right next to @naomiosaka training session - the most vocal athlete on Peng Shuai pic.twitter.com/qAPPmEJEZt

Επρόκειτο για δύο ακτιβιστές, από τους οποίους ο άνθρωπος της ασφάλειας ζήτησε να βγάλουν τα T-shirt τους, ενώ κατάσχεσε το πανό τους. Τα μπλουζάκια είχαν φωτογραφία της Κινέζας τενίστριας και πίσω έγραφαν «Πού είναι η Πενγκ Σουάι».

Όταν ο ένας εκ των ακτιβιστών ρώτησε ποιος είναι ο λόγος της κατάσχεσης, κλήθηκε αστυνομικός που εξήγησε ότι το υλικό παραβίαζε την πολιτική της Tennis Australia για την απαγόρευση των πολιτικών δηλώσεων. «Δεν λέω ότι δεν μπορείτε να έχετε αυτές τις απόψεις, αλλά η Tennis Australia βάζει τους κανόνες εδώ», τους είπε ο αστυνομικός.

«Υπό τις προϋποθέσεις μας για τα εισιτήρια, δεν επιτρέπουμε ρουχισμό, πανό ή πλακάτ που είναι εμπορικά ή πολιτικά», δήλωσε στον Guardian εκπρόσωπος των διοργανωτών του τουρνουά.

«Η ασφάλεια της Πενγκ Σουάι είναι η πρωταρχική ανησυχία μας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την WTA και την παγκόσμια κοινότητα του τένις για να επιδιώξουμε μεγαλύτερη σαφήνεια για την κατάστασή της και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την ευημερία της», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος της Tennis Australia.

Μετά το περιστατικό, ο Παύλου δημιούργησε σελίδα για να συγκεντρωθούν χρήματα προκειμένου να τυπωθούν περισσότερα T-shirt, για να διανεμηθούν δωρεάν στον τελικό των γυναικών. Ήδη, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 9.000 δολάρια Αυστραλίας.

Στόχος είναι να γίνει «όσο το δυνατόν μεγαλύτερος θόρυβος» για το θέμα. «Δυστυχώς, η Tennis Australia δεν έχει υιοθετήσει τέτοια ακλόνητη θέση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα βασικά στάνταρντ δικαιοσύνης», αναφέρει η σελίδα αυτή.

«Στην πραγματικότητα, η Tennis Australia κάλεσε την αστυνομία για δύο ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αυστραλιανό Όπεν, επειδή απλά έκαναν την ίδια ερώτηση με την Ναόμι Οσάκα, την Σερένα Γουίλιαμς και φιλάθλους σε όλο τον κόσμο: Πού είναι η Πενγκ Σουάι», συμπληρώνει η σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων για τα T-shirt.

Wow, in less than 24 hours we have raised almost $6000 to print a thousand “Where Is Peng Shuai” shirts to hand out for free at the Australian Open women’s final. @TennisAustralia good luck keeping your $25 million corporate sponsorship from China https://t.co/BN9oi6mPdl pic.twitter.com/iNiVxDrwP8