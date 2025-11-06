Άστον Βίλα - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Συλλήψεις και διαμαρτυρίες με παλαιστινιακές σημαίες πριν τον αγώνα

Έξι συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, που έχουν αναπτυχθεί στο Μπέρμιγχαμ, ενόψει του αγώνα του Europa League ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες, που διεξάγεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ενώ έξω από το γήπεδο πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις, με περισσότερους από 700 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Αφορμή αποτελεί η παρουσία της ισραηλινής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Άστον Βίλα - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Συλλήψεις για ρατσιστικά αδικήματα

Η Αστυνομία των Γουεστ Μίντλαντς ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 21χρονο επειδή αρνήθηκε να αφαιρέσει τη μάσκα του, έναν 17χρονο που δεν συμμορφώθηκε με εντολή διάλυσης του πλήθους, τρία άτομα για ρατσιστικά αδικήματα, και ακόμη έναν άτομο για διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Η αναμέτρηση είχε ήδη «σημαδευτεί» από πολιτικές και θρησκευτικές εντάσεις. Η Συμβουλευτική Ομάδα Ασφαλείας του Μπέρμιγχαμ είχε αποφασίσει τον αποκλεισμό των φιλοξενούμενων φιλάθλων, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Παρότι η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα «εργαστεί αδιάκοπα» για να εξασφαλίσει την παρουσία και των δύο πλευρών, η Μακάμπι Τελ Αβίβ τελικά αρνήθηκε να παραλάβει εισιτήρια, ακόμη κι αν το μέτρο ανακαλούνταν.

Διαδηλώσεις έξω από το γήπεδο

Γύρω από το στάδιο του Μπέρμιγχαμ συγκεντρώθηκαν περίπου 40 διαδηλωτές, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Keep antisemitism out of football» και «Never Again Is Now».

Ο πάστορας Τιμ Γκούντμαν, ιδρυτής της οργάνωσης «Χριστιανική Κίνηση κατά του Αντισημιτισμού», μίλησε στο πλήθος, χαρακτηρίζοντας την κινητοποίηση «αντίσταση σε ένα αρχαίο μίσος που αναβιώνει στην εποχή μας».

«Δεν μπορούμε να έχουμε “no-go zones” για Ισραηλινούς φιλάθλους ή για Εβραίους πολίτες», τόνισε, ζητώντας την καταπολέμηση του αντισημιτισμού μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Η αστυνομία παραμένει σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά επεισόδια μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από Sky News

