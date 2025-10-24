Κορυφώνεται ο ρατσισμός στο ισραηλινό ποδόσφαιρο - Πρωτοστατούν οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ρεκόρ ρατσιστικών επιθέσεων καταγράφηκαν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Ισραήλ για τη σεζόν 2024-25, με πρωταγωνιστές τους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Έρευνα που διεξήχθη από την οργάνωση «Kick It Out Israel», στοχοποιεί τις αρχές για «απουσία ουσιαστικής δράσης» κατά του ρατσισμού, της βίας και της ομοφοβίας.

Ο αριθμός των ρατσιστικών συνθημάτων στους αγώνες της ισραηλινής οργάνωσης αυξήθηκε κατά 67% μόλις μέσα σε έναν χρόνο, φθάνοντας τα 367 περιστατικά, σύμφωνα με τη μελέτη της οργάνωσης που χρηματοδοτείται από την Givat Haviva, μια κοινωνική πρωτοβουλία που επιδιώκει τη «δημιουργία μιας κοινής κοινωνίας Εβραίων και Αράβων».

Τα στοιχεία για τη Μακάμπι

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ ευθύνονται για τα περισσότερα περιστατικά, με 118 καταγεγραμμένα συνθήματα, ενώ ακολουθούν οι φίλαθλοι της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (115) και της Μακάμπι Νετάνια (29). Το πιο συχνό σύνθημα που καταγράφηκε ήταν το προκλητικό: «Νίκη για τους IDF, γαμ... τους Άραβες», το οποίο ακούστηκε ρυθμικά από οπαδούς της Μακάμπι πριν από τον αγώνα με τον Άγιαξ την περασμένη σεζόν.

Israeli Police cancelled the Tel Aviv derby tonight between Maccabi Tel Aviv Vs Hapoel Tel Aviv after a riot between rival fans broke out that posed a "risk to life"



According to Keir Starmer the Israeli Police are now Anti-Semitic pic.twitter.com/FRItLIJVSY — Cllr Martin Abrams 🕊️🍉 (@Martin_Abrams) October 19, 2025

Ο διευθυντής της οργάνωσης, δήλωσε πως η χρονιά αυτή «θα μείνει στη μνήμη όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά για μια σειρά ανησυχητικών γεγονότων που θα έπρεπε να προβληματίσουν κάθε πολίτη του Ισραήλ». Επέκρινε μάλιστα τις αρχές για «έλλειψη επιβολής των νόμων ενάντια στον ρατσισμό, τη βία και την ομοφοβία» και για «απουσία μιας σοβαρής και αποτελεσματικής προσπάθειας αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων».

Η απάντηση της Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίας

Η Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (IFA) απάντησε στην Guardian και υποστήριξε, ότι «ρατσιστικά σχόλια υπάρχουν σχεδόν σε κάθε πρωτάθλημα» και πως εφαρμόζει πολιτική τριών αξόνων: εκπαίδευση, καμπάνιες ενημέρωσης και «αυστηρές πειθαρχικές ποινές». «Τα ρατσιστικά σχόλια δεν έχουν θέση στα γήπεδα ούτε γενικότερα. Αντί να κατηγορούν το ισραηλινό ποδόσφαιρο για ρατσισμό, θα ήταν καλύτερα όσοι το κάνουν να κοιτάξουν πρώτα τους εαυτούς τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σημασία της έκθεσης αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, μετά την πρόσφατη απόφαση της αστυνομίας του West Midlands στη Βρετανία να απαγορεύσει στους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ, να παραστούν στον επερχόμενο αγώνα Europa League με την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, επικαλούμενη αναφορές για «πιθανά ρατσιστικά παραληρήματα».

Στην έρευνα καταγράφηκαν επίσης 165 περιστατικά βίας σε αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ του Ισραήλ -από ρίψεις αντικειμένων μέχρι εισβολές στον αγωνιστικό χώρο- αριθμός μειωμένος κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.