Γιάνης Βαρουφάκης: Παραπέμπεται σε δίκη για τις δηλώσεις του περί χρήσης ναρκωτικών

Σε δίκη παραπέμπεται ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, με την κατηγορία της «πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών», όπως γνωστοποίησε το κόμμα του.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2026.

Η υπόθεση συνδέεται με παλαιότερη απάντησή του σε διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube, όταν ρωτήθηκε αν έχει παρευρεθεί σε rave πάρτι και αν έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τότε είχε δηλώσει ότι στο παρελθόν είχε δοκιμάσει ουσίες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί το αντίθετο.

Όπως ανέφερε, είχε δοκιμάσει ecstasy μία φορά, περιγράφοντας την εμπειρία ως ιδιαίτερα έντονη και θετική εκείνη τη στιγμή, αλλά με σοβαρές συνέπειες τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, είχε μιλήσει για έντονη ημικρανία και σωματική εξάντληση, γεγονός που τον έκανε να μην επαναλάβει ποτέ τη χρήση. Το περιστατικό, όπως είπε, συνέβη στο Σίδνεϊ το 1989, όπου θυμάται να χορεύει για πολλές ώρες συνεχόμενα, αλλά να ταλαιπωρείται για περίπου μία εβδομάδα μετά.

«Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξαναπήρα ποτέ. Δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, ήταν στο Mardi Gras, το 1989. Είχαν ένα μεγάλο gig που γινόταν στο τέλος της παρέλασης, στο οποίο έμπαινες μέσα -έδινες ένα πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή- και δεν ήξερες τι σόου θα σου δείξουν. Ήταν η Κάιλι Μινόνγκ και μέσα εκεί είπα και εγώ "ας το δοκιμάσω". Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα. Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο», είχε πει, συγκεκριμένα, ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

Η κλήση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών» (στις 16 Δεκεμβρίου 2026) αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα μία επιπλέον απόδειξη της απόλυτης χειραγώγησής της από την κυβέρνηση και ειδικά την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μια χώρα όπου οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης καλλιεργούν σε σταθερή βάση τον κοινωνικό μηδενισμό και την απελπισία, η στοχοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη αποδεικνύει ότι το σύστημα που συγκαλύπτει την αλήθεια στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, της Πύλου, των υποκλοπών κ.ά., επιλέγει τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 ως «επικίνδυνο» εχθρό του. Oχι τυχαία, γιατί και αυτός λέει την αλήθεια.

Στο ΜέΡΑ25 θεωρούμε τιμή μας το μίσος τους εναντίον μας και εναντίον του γραμματέα μας.

Αν και η στάση της ελληνικής δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση έχει προσφέρει πλούσιο γέλιο στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και σε αυτούς που δεν συγκαταλέγονται στους υποστηρικτές του ΜέΡΑ25 και του γραμματέα του, η ιστορία αυτή δεν παύει να είναι επικίνδυνη. Η ιδέα να δικαστεί επικεφαλής πολιτικού κόμματος, επειδή αναφέρθηκε στην εμπειρία του με ουσίες πριν από πολλές δεκαετίες, δεν είναι μια τυχαία και αθώα γκάφα. Αποτελεί μήνυμα μιας δικαιοσύνης η οποία κλείνει τα μάτια μπροστά στην εξουσία και κυνηγά όποιον δεν γονατίζει σε αυτήν.

Στο ΜέΡΑ25 δεν θα σωπάσουμε. Ούτε για την προκλητική χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ούτε για το μείζον πρόβλημα των εξαρτήσεων, στο οποίο θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε με ειλικρίνεια και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και όχι με χωροφυλακίστικες αντιλήψεις του 1950.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα και δημοκράτη πολίτη, να πάρει θέση εκφράζοντας δημόσια αποδοκιμασία απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη».