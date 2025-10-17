Europa League: Απαγορεύεται η είσοδος οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ στον αγώνα με την Άστον Βίλα

Απόφαση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις ελήφθη στη Βρετανία, καθώς οι φίλαθλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν θα επιτραπεί να παρευρεθούν στον εκτός έδρας αγώνα με την Άστον Βίλα στις 6 Νοεμβρίου για το Europa League, λόγω «σοβαρών ανησυχιών ασφαλείας».

Η αστυνομία των West Midlands ταξινόμησε το παιχνίδι ως «υψηλού κινδύνου», επικαλούμενη «σύγχρονες πληροφορίες» και «προηγούμενα βίαια επεισόδια», όπως αυτά που σημειώθηκαν πέρυσι στο Άμστερνταμ στον αγώνα Άγιαξ – Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεργασία με την τοπική Επιτροπή Ασφαλείας του Μπέρμιγχαμ, η οποία γνωστοποίησε στον αγγλικό σύλλογο ότι «δεν θα επιτραπεί η είσοδος φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας». Η Άστον Βίλα δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η προστασία των φιλάθλων και των κατοίκων της περιοχής, ενώ διατηρεί «συνεχή επικοινωνία» με τον ισραηλινό σύλλογο και την UEFA.

Η αστυνομία εξήγησε ότι το μέτρο αποσκοπεί στη μείωση κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια και στην αποτροπή φαινομένων βίας και ρητορικής μίσους, ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Ολλανδία, όπου 62 άτομα συνελήφθησαν για επεισόδια που διήρκεσαν δύο ημέρες.

Πολιτικός σάλος στη Βρετανία και αντιδράσεις από Ισραήλ και Παλαιστίνη

Η απόφαση πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε το μέτρο, λέγοντας: «Είναι η λάθος απόφαση. Δεν θα ανεχτούμε τον αντισημιτισμό στους δρόμους μας. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να διασφαλίζει ότι όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο με ασφάλεια». Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, ήταν ακόμη πιο επικριτική, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «εθνική ντροπή» και ζητώντας από τον πρωθυπουργό να την ανακαλέσει.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιδεόν Σαάρ μίλησε για «ντροπιαστική και δειλή απόφαση», καλώντας το Λονδίνο να την ανατρέψει. Αντίθετα, η Palestine Solidarity Campaign χαιρέτισε την εξέλιξη, ζητώντας την πλήρη ακύρωση του αγώνα, με το επιχείρημα ότι «οι ισραηλινές ομάδες δεν πρέπει να αγωνίζονται διεθνώς όσο συνεχίζονται τα εγκλήματα απαρτχάιντ».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής του Μπέρμιγχαμ, Αγιούμπ Καν, υπερασπίστηκε την απόφαση, τονίζοντας ότι «με τόση ένταση γύρω από το παιχνίδι, ήταν η μόνη υπεύθυνη επιλογή».

Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ολλανδικές και ιταλικές αρχές έχουν απαγορεύσει πρόσφατα τη μετακίνηση φιλάθλων σε αγώνες υψηλής επικινδυνότητας, επικαλούμενες λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Η UEFA, από την πλευρά της, δήλωσε πως οι τελικές αποφάσεις για την ασφάλεια ανήκουν αποκλειστικά στις τοπικές αρχές, μετά από εκτενή αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διοργάνωση. Ο αγώνας Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ θα διεξαχθεί κανονικά στις 6 Νοεμβρίου, αλλά με άδειο τμήμα φιλοξενουμένων, σε μια ατμόσφαιρα πολιτικής και κοινωνικής έντασης που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από Guardian