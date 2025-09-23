Έντονες πιέσεις στην UEFA για αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων

Οι φωνές που ζητούν τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πληθαίνουν, την ώρα που ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League.

Σύμφωνα με πηγές της UEFA, δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το ενδεχόμενο αποβολής των ισραηλινών συλλόγων και εθνικών ομάδων λόγω της κατάστασης στη Γάζα. Ωστόσο, οι πιέσεις εντείνονται: οργανώσεις, βετεράνοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ερίκ Καντονά, αλλά και χορηγοί με μεγάλη ισχύ – όπως το Κατάρ – ζητούν επίμονα από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Παράλληλα, σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ολλανδία και η Γαλλία τίθεται δημόσια ζήτημα αποκλεισμού, με αποτέλεσμα το κλίμα να γίνεται ολοένα πιο πιεστικό για την UEFA.

Στο στόχαστρο το ματς της Τούμπας

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι χαρακτηρίζεται ήδη από τις αρχές ως «υψηλού κινδύνου». Η Ομοσπονδία γνωρίζει ότι το κλίμα είναι τεταμένο και φοβάται σοβαρά επεισόδια. Ήδη οι οργανωμένοι οπαδοί του «Δικεφάλου» έδωσαν στη δημοσιότητα κείμενο διαμαρτυρίας ζητώντας τον αποκλεισμό όλων των ισραηλινών ομάδων από τις διοργανώσεις, κάνοντας λόγο για «μαζικές δολοφονίες αμάχων».

Παρά τους φόβους, το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί κανονικά αύριο (19:45), με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η δύσκολη θέση του ΠΑΟΚ

Η UEFA αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς καλείται να υποδεχθεί μια ομάδα που θεωρείται «ανεπιθύμητη» από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θα προχωρήσει σε αποκλεισμό.

Η αυριανή αναμέτρηση θεωρείται κρίσιμη δοκιμασία, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του, αλλά και για την ικανότητα της UEFA να διαχειριστεί ένα ζήτημα που πλέον έχει λάβει σαφείς πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις.