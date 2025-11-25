Απόψε το Παναθηναϊκός - Παρτίζαν: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός έρχεται απόψε αντιμέτωπος με την Παρτίζαν στο Telekom Center Athens, για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν - αν και με ηχηρές απουσίες- προσβλέπει στην τέταρτη διαδοχική νίκη της, έχοντας επικρατήσει επί των Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι.

Ο αγώνας ξεκινά στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime και το ΕΡΑ ΣΠΟΡ, χωρίς τους Τσέντι Όσμαν, Ομέρ Γιουρτσέβεν και τον Βασίλη Τολιόπουλο για τον Παναθηναϊκό.

Με απουσίες αφίχθη στην Αθήνα και η Παρτίζαν. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, δεν θα έχει στη διάθεσή τους Κάρλικ Τζόουνς, Άριαν Λάκιτς και Μίταρ Μποσνιάκοβιτς.

Στόχος των Σέρβων αθλητών είναι να επιστρέψουν σε νίκες, έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση και μόλις μία νίκη στις τελευταίες επτά αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Η ομάδα ηττήθηκε εντός έδρας από τη Φενέρμπαχτσε με 87-99 και από τη Βιλερμπάν με 88-87. Η τελευταία νίκη των παικτών του Ομπράντοβιτς ήταν στη 10η αγωνιστική, στις 11 Νοεμβρίου με 78-76 επί της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής στη EuroLeague:

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι – Παρί

19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια

20:00 Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου