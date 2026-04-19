ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Θρίαμβος της «Ένωσης» και ισχυρό προβάδισμα για τον τίτλο

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ και έφτασε τους 66 βαθμούς, ανοίγοντας σημαντική διαφορά στη μάχη του τίτλου

The LiFO team
Φωτ. από τον αγώνα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ / EUROKINISSI
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 3-0 επί του ΠΑΟΚ, σε ένα αποτέλεσμα που τη φέρνει σε ισχυρή θέση στη μάχη του τίτλου.

Η ΑΕΚ έδειξε ανωτερότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήρε μια νίκη που της δίνει σημαντικό προβάδισμα, την ώρα που ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμεινε πίσω στη βαθμολογία και καλείται να αντιδράσει.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κυριάρχησε τακτικά και πήρε προβάδισμα στο 36’, όταν ο Τόμας Κεντζιόρα σημείωσε άθελά του αυτογκόλ για το 1-0.

Μέχρι εκείνο το σημείο το παιχνίδι είχε φάσεις και από τις δύο πλευρές, όμως η ΑΕΚ έδειχνε πιο «επικίνδυνη» στις λεπτομέρειες.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει με κατοχή μπάλας και αλλαγές από τον Ράζβαν Λουτσέσκου, όμως η ΑΕΚ ήταν εκείνη που έβρισκε χώρους και ευκαιρίες.

ΑΕΚ: Ισχυρό προβάδισμα για τον τίτλο

Το 2-0 ήρθε στο 73’ με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εξαιρετική ομαδική ενέργεια και «εκτέλεσε» για να διευρύνει το σκορ. Η άμυνα του ΠΑΟΚ συνέχισε να δείχνει αδυναμίες και η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε ξανά λίγο αργότερα.

Στο 80’, ο Ορμπελίν Πινέδα ολοκλήρωσε μια αντεπίθεση και διαμόρφωσε το τελικό 3-0, «κλειδώνοντας» έναν απόλυτο θρίαμβο για την ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ είχε μια τελευταία μεγάλη ευκαιρία στο 87’, με κεφαλιά του Μαντί Καμαρά που σταμάτησε στο δοκάρι.

Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ έφτασε τους 66 βαθμούς και ξέφυγε στη βαθμολογία, κάνοντας σημαντικό βήμα για τον τίτλο, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 58 και πλέον καλείται να αντιδράσει άμεσα στις επόμενες αγωνιστικές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

