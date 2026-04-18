Παναθηναϊκός: Άνετη νίκη επί της Αναντολού Εφές και 7η θέση για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την κανονική περίοδο της Euroleague με μια καθαρή νίκη απέναντι στην Αναντολού Εφές, επικρατώντας με 97-62.

Το αποτέλεσμα αυτό εξασφάλισε στον Παναθηναϊκό την 7η θέση και τη συμμετοχή στα Play In, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό την Τρίτη, στο ΟΑΚΑ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με σχετικά ισορροπημένο ρυθμό, όμως το δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Μετά από ένα μέτριο πρώτο μέρος, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την ένταση στην άμυνα και περιόρισε σημαντικά την επιθετική λειτουργία της Εφές, η οποία δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τον ρυθμό.

Το καθοριστικό σημείο του αγώνα ήρθε στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν οι «πράσινοι» έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 26-5, ανοίγοντας τη διαφορά και ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Παναθηναϊκός: Η προσοχή του πλέον στο παιχνίδι με τη Μονακό

Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι, με τον Κέντρικ Ναν να έχει 18 πόντους και τον Ματίας Λεσόρ να προσθέτει 14, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Κένεθ Φαρίντ με επίσης 14 πόντους.

Ξεχώρισε όμως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στη διοργάνωση.

Από την πλευρά της Αναντολού Εφές, που αγωνίστηκε με αρκετές απουσίες βασικών παικτών, ο Σέμους Χέιζερ ήταν ο μόνος που ξεχώρισε με 13 πόντους. Η τουρκική ομάδα ολοκλήρωσε τη σεζόν στην 19η θέση με ρεκόρ 12-26.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Μονακό την Τρίτη, για τα Play In.

Αν πάρει τη νίκη, θα προκριθεί στα play off από την 7η θέση, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα έχει μία ακόμη ευκαιρία πρόκρισης απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα–Ερυθρός Αστέρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ