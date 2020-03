To NBA ανακοίνωσε διακοπή του πρωταθλήματος μέχρι νεοτέρας, αφού o Ρούντι Γκομπέρ, παίκτης της Γιούτα Τζαζ, βρέθηκε θετικός σε εξέταση για κορωνοϊό.

Τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά λίγο πριν την έναρξη της συνάντησης μεταξύ Γιούτα Τζαζ και Οκλαχόμα Θάντερ στη Chesapeake Energy Arena. Το ΝΒΑ ανακοίνωσε ότι ο Ρούντι Γκομπέρ, που βρέθηκε θετικός στην εξέταση, δεν βρισκόταν στο γήπεδο.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν άρρωστος τις τελευταίες μέρες, παρόλα αυτά ακολουθούσε την ομάδα του. Είχε έρθει σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους, συμπαίκτες, με αντιπάλους, με δημοσιογράφους.

Utah Jazz player Rudy Gobert groaned and touched all microphones at a press conference before being ‘preliminary’ diagnosed with the Coronavirus pic.twitter.com/bbWU3qH06g