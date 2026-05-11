Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πωληθεί η Ακρόπολη. Της απάντησα 'σκάσε!'»

Νέες αποκαλύψεις έγιναν στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» των Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτωρίας Δενδρινού, του ΣΚΑΪ, σχετικά με την περίοδο που η Ελλάδα βρισκόταν πριν το μνημόνιο το 2009 και κατά την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015.

Στο ντοκιμαντέρ, αναφέρθηκε και ένα άγνωστο μέχρι τώρα περιστατικό από τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κατά τον οποίο υπουργός Οικονομικών άλλης χώρας είχε προτείνει την πώληση της Ακρόπολης για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας.

Το ντοκιμαντέρ κάνει ξεκάθαρο τον προβληματισμό απέναντι στην Ελλάδα, όταν ανακοινώθηκε από τον διοικητή της ΤτΕ Γιώργο Προβόπουλο και τον τότε ΥΠΟΙΚ Γιώργο Παπακωνσταντίνου ότι το έλλειμμα θα κινείται πάνω από το 12%.

Προβληματισμός για την πραγματική εικόνα της Ελλάδας

Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ υποστήριξε ότι το 2009 ήταν όντως μεγάλο λάθος της ελληνικής κυβέρνησης «να κάνει τους εταίρους να πιστεύουν ότι πάνε καλά τα πράγματα».

«Η Ελλάδα δεν ήταν πια αξιόπιστη κι έτσι μπορούσε να λέει ο καθένας ό,τι θέλει», συμπλήρωσε.

Χαρακτηριστικά αποκάλυψε ότι μία υπουργός Οικονομικών άλλης χώρας «στις συνεδριάσεις του Eurogroup είχε προτείνει να... πωληθεί η Ακρόπολη για να βρεθούν χρήματα για την αποπληρωμή του χρέους». Ο ίδιος αντέδρασε λέγοντάς της «να μη μιλάει, της είπα σκάσε!».

Η διακυβέρνηση το 2015

Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στις πρώτες, κρίσιμες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015. Τα διαθέσιμα ποσά του Δημοσίου δεν επαρκούν για τις υποχρεώσεις που έρχονται και η χώρα έχει μόλις 1,6 δισ. ευρώ στο ταμείο και μπροστά της πολλαπλάσιες πληρωμές.

«Ήταν τρόμος», θυμάται η τότε Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής, Σταυρούλα Μηλιάκου, περιγράφοντας τη στιγμή που το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν μισθοί και συντάξεις παύει να είναι θεωρητικό σενάριο.

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, όταν υποδέχθηκε στις Βρυξέλλες τον νέο πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, φρόντισε να δείξει, όπως λέει ο ίδιος ότι «δεν υποδεχόμασταν έναν εχθρό».

Αποκάλυψε μάλιστα τον διάλογο που είχε με τον Τσίπρα όταν μείνανε δυο τους. «Μου είπε, 'ξέρετε, εξελέγην με ποσοστό 36% κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από την Ευρωπαϊκή Ένωση'. Τότε του απάντησα: Αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Εγώ αν είχα ποτέ τέτοιο πρόγραμμα όπως αυτό που υποχέθηκες προεκλογικά στην Ελλάδα θα είχα 80%, οπότε το 36% είναι μάλλον χαμηλό».