Στην Ελλάδα ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τις θεραπείες αποκατάστασης στη Γερμανία

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Επέστρεψε από τη Γερμανία ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Υπενθυμίζεται πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπέστη ρήξη ανευρύσματος, στις 15 Απριλίου, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Μετά τη νοσηλεία του ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Πλέον θα συνεχίσει τις θεραπείες του σε ειδικό κέντρο στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Happy Day» του Alpha.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η υγεία του υπουργού καλυτερεύει μέρα με τη μέρα.

 
 
