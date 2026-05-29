Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαξίμου ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός - O λόγος που του έκαναν δώρο ένα σκάκι

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ομάδα για την κατάκτηση της Euroleague

Φωτ. Eurokinissi
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίκτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup, καθώς και τον αντιπρόεδρο της ομάδας, Γιώργο Σκινδήλια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ομάδα για την κατάκτηση της Euroleague, επισημαίνοντας τη σημασία της επιτυχίας τόσο για τον ελληνικό αθλητισμό όσο και για τη διεθνή εικόνα του ελληνικού μπάσκετ.

Παράλληλα, συζήτησαν για την πορεία του Ολυμπιακού, τις πρόσφατες επιτυχίες, αλλά και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα μέσω του Γιώργου Μπαρτζώκα- που φέρει το ψευδώνυμο του «σκακιστή» ως προπονητής- δώρισαν μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό μαζί με ένα σκάκι. «Για κάποιο λόγο με φωνάζουν σκακιστή» ακούγεται να λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού πριν δώσει το δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό:

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

