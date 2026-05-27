Με αγωγή για ηθική βλάβη απαντά ο Γεωργιάδης στη μήνυση Ανδρουλάκη

Απάντηση, μέσω βίντεο που ανήρτησε στο Χ, έδωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για συκοφαντική δυσφήμηση.

«Μου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου… Κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε…».

Στο βίντεο ο υπουργός Υγείας ευχαριστεί για τη μήνυση που δέχεται από τον κ. Ανδρουλάκη για συκοφαντική δυσφήμηση και λέει ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, για να πάει στο δικαστήριο, ενώ εκφράζει την εκτίμηση ότι θα αθωωθεί για να καταθέσει εν συνεχεία αγωγή στον κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη, όπως λέει.

«Αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και εάν νομίζετε ότι θα μας φοβίσετε με τη μήνυση, κάνετε λάθος», συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης.

«Η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί», καταλήγει ο υπουργός Υγείας στο βίντεο.

Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του @pasok @androulakisnick για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου….κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε… pic.twitter.com/c8c5hhZXR5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 27, 2026

Γιατί έκανε μήνυση στον Γεωργιάδη ο Ανδρουλάκης

Η μήνυση γίνεται «για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών» σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ, η σημερινή κίνηση του προέδρου δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπίλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας «σκανδάλου» εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλήψιμο.

Προσθέτουν ότι ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε «φωτογραφικός» διαγωνισμός, ότι το ακίνητο επελέγη λόγω πολιτικής εύνοιας, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενοίκια 1,2 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Δημόσιο και ότι τα χρήματα από τη μίσθωση βρίσκονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Όπως επισημαίνουν, χρησιμοποίησε ακόμη και τη φράση ότι οι φορολογούμενοι «ανακαίνισαν ένα χρέπι με χρήματα του ελληνικού λαού».

Και συμπληρώνουν ότι «η πραγματικότητα είναι πλήρως διαφορετική και αποδεικνύεται από όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία:

Το αναφερόμενο ακίνητο εκμισθώθηκε την 20.4.2010 στο Κτηματολόγιο κατόπιν ανοικτής και διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας με συμμετοχή οκτώ (8) προσφορών.

Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού είχαν καθοριστεί επί κυβερνήσεως ΝΔ και Κώστα Καραμανλή και είχε μάλιστα ήδη γίνει και η διαγωνιστική διαδικασία και η αξιολόγηση των προσφορών.

Στην διαγωνιστική διαδικασία, που διενεργήθηκε το 2009, δεν συμμετείχε ο Ν. Ανδρουλάκης αλλά οι γονείς του, οι οποίοι ήταν οι εκμισθωτές και εισέπρατταν τα ενοίκια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε μεταγενέστερα μειοψηφικό ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ακίνητο. Συγκεκριμένα του μεταβιβάστηκε το 10% του ακινήτου το 2011 και άλλο 10% το 2013. Κατά συνέπεια ελάμβανε το 20% του ενοικίου που αντιστοιχούσε στα δικαιώματά του και αυτό από το έτος 2013.

Τα συνολικά πραγματικά έσοδα που έχει λάβει ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχουν καμία σχέση με τα ψευδή ποσά των 1,2 έως 1,5 εκατ. ευρώ που του αποδίδει ο κ. Γεωργιάδης.

Ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενοίκια εκτός Ελλάδος. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες πολλών ετών.

Το ακίνητο δεν ανακαινίσθηκε με λεφτά του δημοσίου αλλά με τη σύμβαση μίσθωσης οι γονείς του υποχρεώθηκαν να πραγματοποιήσουν καθ’ υπόδειξη του μισθωτή, σειρά εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στην σύμβαση».

Και καταλήγουν: «Όταν ένας υπουργός εμφανίζει δημόσια ως «αποδεδειγμένα» πράγματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή, επιχειρώντας να δημιουργήσει συνειρμούς διαφθοράς, διαπλοκής και παράνομου πλουτισμού, αυτό ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και συνιστά οργανωμένη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Η Δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων ''σκανδάλων''. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να ανακόψει η σημερινή πρωτοβουλία. Να μπει ένα σαφές όριο στην πολιτική χυδαιότητα και στη συκοφαντία σε βάρος πολιτικών αντιπάλων. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση οδηγείται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, ώστε να κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και με βάση τα πραγματικά στοιχεία, οι ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί του κ. Γεωργιάδη».