Δημοσκόπηση ALCO: Στο 23,5% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού

Φωτ.: Eurokinissi
Η ανακοίνωση του κόμματος «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως αναδιαμορφώνει τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

Στη νέα δημοσκόπηση της ALCO, που πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 23,5%.

Στη δεύτερη θέση καταγράφεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με ποσοστό 12,6%.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10%, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, με 9,5%.

Στην πέμπτη θέση κατατάσσεται το ΚΚΕ με 6,4%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,3%. Στην έβδομη και την όγδοη θέση βρίσκονται η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και η Φωνή Λογικής με 2,7%, αντίστοιχα.

Πρόκειται για την πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων αμέσως μετά την ανακοίνωση των νέων πολιτικών σχηματισμών του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Ακολουθούν: 

  • ΜέΡΑ25: 2,6%
  • ΝΙΚΗ: 1,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%
  • Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο: 0,9%
  • Άλλο κόμμα: 1,5%

Υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, που ανέρχονται σε 16,2%.

Το περιθώριο στατιστικού λάθους της μέτρησης είναι 1%.


 

 
 
