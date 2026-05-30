Νέα Αριστερά: Οι βουλευτές που φέρεται να αποχωρούν λόγω Τσίπρα

Εξελίξεις, μεταξύ άλλων και στη Νέα Αριστερά, προκάλεσε η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ)», κόμμα που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός την περασμένη Τρίτη.

Η Νέα Αριστερά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, φαίνεται πως είναι ένα από τα κόμματα που αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο χρονικό διάστημα, λόγω του Αλέξη Τσίπρα, καθώς βουλευτές της φέρεται να ετοιμάζουν κείμενο αποχώρησης, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στους βουλευτές που φέρεται να ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν από τη Νέα Αριστερά, συγκαταλέγονται οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Μάλιστα, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, κοντά στην έξοδο από τη Νέα Αριστερά φέρονται να είναι και η Θεανώ Φωτίου και η Μερόπη Τζούφη, το οποίο θα οδηγήσει -αυτόματα- στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Νέα Αριστερά: Η απάντηση Σακελλαρίδη στις αποχωρήσεις βουλευτών

Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, καλεί όσους θέλουν να αποχωρήσουν, να το κάνουν άμεσα. Ο ίδιος, μεταξύ άλλων, σημειώνει πως η Νέα Αριστερά «δεν αποτελεί έναν προσωρινό σχηματισμό, αλλά θα επιμείνει στην ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της οικολογίας».

«Θεωρώ μεγάλο λάθος την επικείμενη αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς και την ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών» είπε ο γενικός γραμματέας, μιλώντας στα «Παραπολιτικά».

«Η όποια συμπόρευσή τους με την ΕΛΑΣ, νομίζω, γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους, γιατί ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο, δεν συνάδει με την αντίληψή τους για την πολιτική» κατέληξε σχετικά.