Καρυστιανού: «Τα όσα ακούστηκαν για ρωσική ενίσχυση του κόμματος ήταν αστεία»

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της, με το όνομα «Ελπίδα για Δημοκρατία», η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για τον απόηχο, την επόμενη η ημέρα του νέου πολιτικού φορέα, τους πολιτικούς αντιπάλους της και την κόρη της Μάρθη.

«Υπήρξανε άσχημοι σχολιασμοί με σκοπό να μας θίξουν. Τρία χρόνια βέβαια έχουμε συνηθίσει στη δολοφονία χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς παρουσιαστήκαμε ως αυτοί που είμαστε, απλοί άνθρωποι. Και κάτι πολύ σημαντικό, δεν υπήρχαν σχόλια σχετικά με αυτά που είπαμε στην ιδρυτική διακήρυξη. Γιατί επί της ουσίας, εκείνη η μέρα ήταν γι’ αυτό, για να παρουσιάσουμε τις θέσεις του κινήματος. Και για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ότι δεν υπήρχε αντίλογος σε αυτό, άρα, κάτι είπαμε καλά», δήλωσε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Η Μαρία Καρυστιανού απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί ρωσικής ενίσχυσης, χαρακτηρίζοντάς τα «αστεία» ενώ συμπλήρωσε πως «ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι κάποιος θα σκεφτόταν κάτι τόσο τραβηγμένο, ήταν όμως άκρως επικίνδυνο και γι' αυτό έγινε μήνυση στον άνθρωπο που τα πρωτοπαρουσίασε».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε όσους την κατηγόρησαν ότι εκμεταλλεύεται το παιδί της. «Πώς; Πώς μπορεί ένας γονιός να εκμεταλλευτεί το παιδί του; Και πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί το νεκρό παιδί του; Δυστυχώς, είμαι και στην περίπτωση που πέθανε τόσο βίαια, τόσο τραγικά. Πώς το εκμεταλλεύεσαι αυτό; Δεν ξέρω αν αυτό όμως με έχει πεισμώσει περισσότερο ως προς το ότι θα το πάω πραγματικά μέχρι τέλους», δήλωσε η ίδια.

«Η αλήθεια είναι ότι βαρέθηκα να με λυπούνται. Βαρέθηκα να με λένε "χαροκαμένη". Αυτά μου φαίνονται όλα πολύ κενά. Ίσως κάποια και λίγο προσβλητικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχουν και μία αντίθετη έννοια. Το πένθος είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να τη διαχειριστεί διαφορετικά».

«Κανένας όμως άνθρωπος δεν μπορεί να το κρίνει αυτό. Δεν έχει το δικαίωμα, αν θέλετε, να το κρίνει, το πώς θα διαχειριστούμε το πένθος μας. Σε μένα, το πένθος έγινε ότι δεν μπορώ να αφήσω τον θάνατο της κόρης μου να γίνει εις μάτην, χωρίς να οδηγήσει κάπου θετικά για όλους μας. Στο όνομά της. Στη μνήμη της».

«Είμαι σίγουρη ότι η Μάρθη θα συμφωνούσε. Είχε και εκείνη μία αγάπη με το δίκαιο και θα ήταν δίπλα μου. Ήθελα να είμαι η μαμά της Μάρθης και να την έχω δίπλα μου, να τη βοηθάω, και να είμαι πάντα δίπλα της, και στα καλά, και στα άσχημα. Ήθελα να τη δω να παντρεύεται, ήθελα να δω εγγόνια, τα ήθελα όλα αυτά. Αυτά ήθελα».

«Δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε σωτήρες»

Στόχος της, όπως λέει, δεν είναι η αλλαγή επαγγέλματος για να γίνει πρωθυπουργός, αλλά η είσοδος στη Βουλή με αυτοδυναμία για να αλλάξει τα πράγματα.

«Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε σωτήρες. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχω ακούσει πολλές φορές “εγώ ή το χάος”, το οποίο για μένα είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ που δεν θα το έλεγα ποτέ. Επειδή είδαμε ότι η πολιτική με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα, με τα κόμματα, με το σύστημα το οποίο είναι διεφθαρμένο και πανίσχυρο, και το οποίο δεν θέλει να λογοδοτεί, δεν θέλει να τιμωρείται και θέλει να αυτενεργεί εις βάρος μας, ως επί το πλείστον, θέλουμε κάτι διαφορετικό το οποίο δεν υπάρχει».

«Άρα, αφού δεν υπάρχει, οφείλουμε να το δημιουργήσουμε. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για τον κ. Μητσοτάκη, και για το υπόλοιπο σύστημα, γιατί θα έχει ως αντιπολίτευση τους πολίτες. Εμείς δεν θα μιλάμε γενικώς και αορίστως, ούτε είμαστε από κάπου δεσμευμένοι, δεν έχουμε βαρίδια».

«Δεν ξέρω γιατί όλοι περιμένουν ότι κάπου θα πρέπει να τοποθετηθούμε. Φαντάζομαι ότι, αν έπρεπε να τοποθετηθούμε κάπου, θα είχαμε ήδη τοποθετηθεί και δεν θα χρειαζόταν να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο. Αυτά που ακουμπάμε τα βρίσκουμε σε διάφορες ιδεολογικές παρατάξεις. Είναι σαν να έχουμε πάρει από την κάθε μία παράταξη αυτό που θεωρούμε πιο καλό και να έχουμε κάνει μια σύνθεση. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό μας ενώνει, και αυτή τη στιγμή η ένωση των πολιτών είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά».

«Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία»

Για το νέο κόμμα Τσίπρα ανέφερε:

«Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα, και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι “εγώ θα τα φροντίσω αυτά” και να παίρνει μάλιστα πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει κι εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως δικές του προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία».

Όπως ανέφερε, στόχος του κινήματος είναι η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου.