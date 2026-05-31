Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου το έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί

Μήνυμα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, αναφορές στις ενεργειακές εξελίξεις και την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και παρεμβάσεις σε υγεία, εργασία και δημόσια διοίκηση περιλάμβανε η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ακρίβεια και στις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Ιούνιο, με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η τιμή του diesel να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα του Μαρτίου.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια καλύπτουν περισσότερο από το 80% των νοικοκυριών, με σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες να αναμένεται να ωφεληθούν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, επισημαίνοντας ότι οι Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν αίτημα για τη συμμετοχή του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στην παραχώρηση του Block 10 στο Νότιο Ιόνιο. Όπως υποστήριξε, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και επιβεβαιώνει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα.

Σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης ύψους 1,63 δισ. ευρώ, ενώ τόνισε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί το 86,15% των μεταρρυθμιστικών οροσήμων του προγράμματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πορεία του Κτηματολογίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι η ανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης καλύπτει πλέον το 99% της επικράτειας και ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να κλείσει οριστικά έως το τέλος του έτους μια εκκρεμότητα σχεδόν δύο αιώνων.

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και μετά το 2027

Στον τομέα της υγείας, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» θα συνεχιστεί και μετά το 2027, καθώς έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ έως το 2030. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, περισσότεροι από 317.000 πολίτες έχουν εντοπίσει εγκαίρως κάποιο εύρημα μέσω των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», ενώ προανήγγειλε την ολοκλήρωση της συνολικής αναβάθμισης του νοσοκομείου μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Στα εργασιακά, ο πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στις αμοιβές και την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ ανακοίνωσε την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Τέλος, αναφέρθηκε στη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις δημόσιες υπηρεσίες, στην ένταξη του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου στα Μάλια στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και στα στοιχεία του συστήματος e-Kouros, σύμφωνα με τα οποία ένας στους τέσσερις πολίτες της χώρας συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: