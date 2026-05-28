Νέα Αριστερά: Προς αποχώρηση βουλευτές της λόγω κόμματος Τσίπρα - Διαλύεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς έχει προκαλέσει η ανακοίνωση της «ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)», του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, βουλευτές της Νέας Αριστεράς αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν.

Σύμφωνα με όσα είπε η δημοσιογράφος Έφη Μπαρμπάτση, απόψε «κλειδώνει» η διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς μετά από συνάντηση βουλευτών, αναμένεται να εκδοθεί κείμενο αποχώρησης.

Όπως έγινε γνωστό από το ίδιο ρεπορτάζ, εκτιμάται πως θα αποχωρήσουν πέντε με έξι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, μεταξύ αυτών ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και η Θεανώ Φωτίου.

Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν, δηλαδή να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές και να διαλυθεί αυτόματα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις μετά την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, πολλά στελέχη του ζητούν να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρικη Επιτροπή διότι πρέπει να παρθούν σχετικές αποφάσεις.

Καταληκτικά, οι βουλευτές δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε κάποια κίνηση πριν το καλοκαίρι, προκειμένου να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Νέα Αριστερά: Τι είπε ο Γαβριήλ Σακκελαρίδης για την ΕΛΑΣ

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 στους 102 FM, και ερωτηθείς για το διακύβευμα των εθνικών εκλογών, επισήμανε ότι «ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φύγει οπωσδήποτε από την εξουσία, ως πρόσωπο αλλά και ως σύστημα εξουσίας, που στην ουσία έχει εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς διαφθοράς και θεσμικής εκτροπής».

«Πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η πολιτική συνολικά, που γεννά κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες διαρκώς διευρύνονται» είπε, ενώ πρόσθεσε: «Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη συντελείται η μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος από τα χαμηλότερα στρώματα προς τους πιο πλούσιους. «Την ίδια στιγμή, έχουν εκτοξευθεί τα κέρδη των επιχειρήσεων λόγω της ταξικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Αυτή είναι η πολιτική που πρέπει να ανατραπεί», είπε.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, όπως ανέφερε, «χρειάζεται μια Αριστερά με συνεκτικές προτάσεις αλλά και με όραμα για την κοινωνία» και πρόσθεσε: «Μια Αριστερά που δεν θα επιτρέψει να επικρατήσει το “απόλυτο μαύρο σκοτάδι” και η απαξίωση της πολιτικής», η οποία, κατά την άποψή του, «αποτελεί τον πιο σίγουρο δρόμο για την εκτροπή της δημοκρατίας».

Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι «είδαμε τα αποκαλυπτήρια ενός προσωποπαγούς κόμματος». Όπως σημείωσε, η πολιτική εμπειρία έχει δείξει ότι σχήματα τα οποία βασίζουν την ύπαρξή τους σε ένα πρόσωπο και στις διαθέσεις του, κόμματα δηλαδή «ενός ανδρός αρχή», αποδεικνύονται τελικά ανίσχυρα για να φέρουν τομές.

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ακουστεί συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως η ακρίβεια, τα ενοίκια, το περιβάλλον, ο πόλεμος και η άνοδος της ακροδεξιάς, παρά μόνο εύηχες διακηρύξεις και εκθέσεις «καλών ιδεών».

Μάλιστα, ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και στην τοποθέτηση του κ. Σαουλίδη, στελέχους της ΕΛ.ΑΣ., στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι, όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, απάντησε πως «μπορώ να σας πω ποιες ΔΕΝ είναι οι προτάσεις».

Όπως σχολίασε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, «αυτή η απάντηση αποτυπώνει ακριβώς το πρόβλημα, το οποίο είναι η απουσία συγκεκριμένου πολιτικού σχεδίου και η τάση να παράγεται μια “πολιτική του μέσου όρου”, χωρίς σαφείς δεσμεύσεις, χωρίς κοινωνική σύγκρουση και χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία».

Με πληροφορίες από Alpha