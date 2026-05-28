Νίκος Ανδρουλάκης για Αλέξη Τσίπρα: «Κακός αντιγραφέας με εξαρτήσεις»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ», υπερασπιζόμενος την σκληρή κριτική από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ που αναφέρονται στον πρώην πρωθυπουργό, «ως κακό αντιγραφέα».

Την επομένη της παρουσίασης του κόμματός του, ο Αλέξης Τσίπρας δέχθηκε ένα σύνολο κριτικών που τον στοχοποίησαν πως αντέγραψε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μεταξύ άλλων και οι αντιδράσεις της Χαριλάου Τρικούπη για το κόμμα «ΕΛΑΣ» ήταν άμεσες και αιχμηρές.

«Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές; Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

«Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει εδώ και δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της.... νομίζω ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ήταν απολύτως ακριβής», συνέχισε και πρόσθεσε: «Κάποιοι άνθρωποι ήταν τεράστιες προσωπικότητες και έχει αποτυπωθεί η πολιτική τους στο λαϊκό υποσυνείδητο και σε σημαντικά έργα στη χώρα», τονίζοντας ότι «νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται».

Μία ημέρα πριν, με αφορμή μια εκδήλωση στην οποία παρέστη, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε: «Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν "αναντικατάστατο". Δεν ανήκει σε κανέναν κακό αντιγραφέα. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες. Έχει ανάγκη από πειστικό σχέδιο που δίνει διέξοδο στα προβλήματά της. Και αυτό τον αγώνα θα τον δώσουμε όλοι μαζί, πάντα στο φως, χωρίς εξαρτήσεις από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Δύναμή μας οι ρίζες μας στη κοινωνία και ο απλός κόσμος. Αυτή είναι η μοναδική παρακαταθήκη της Δημοκρατικής Παράταξης, της Παράταξης των μεγάλων προοδευτικών και κοινωνικών αλλαγών και αυτό είναι ανεπανάληπτο DNA του σύγχρονου και ανανεωμένου ΠΑΣΟΚ».

Νίκος Ανδρουλάκης: «Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις. Κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης»

Στην τηλεοπτική του τοποθέτηση σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο κ. Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα» και πως «τα είδαμε τα χαϊρια μας στους θεσμούς, στην οικονομία, στην ακρίβεια, στην υγεία και στη παιδεία, στην ενέργεια». Συμπλήρωσε ότι βλέπει «ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και από τον κ. Τσίπρα». «Ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούργιο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μία από τα χθες;», αναρωτήθηκε.

Σε ερώτηση για δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε, λέγοντας πως «κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις. Κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και την απάντηση θα τους τη δώσει ο ελληνικός λαός την ημέρα των εθνικών εκλογών, όπως έγινε και στο παρελθόν». Συμπλήρωσε ότι «στις τελευταίες εκλογές, κάποιοι "φούσκωναν" τεχνηέντως τον ΣΥΡΙΖΑ για να συσπειρωθεί η ΝΔ» και «βολευόταν και ο ένας και ο άλλος».

Ακόμη, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «το αποτέλεσμα ήταν εμείς να πάμε σε εκλογές με το επιχείρημα "θα καταρρεύσετε". Τελικά κατέρρευσε κάποιος άλλος και όχι εμείς». Σύμφωνα με τον ίδιο, «το να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες ημέρες δείχνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες». Υποστήριξε επίσης, ότι «υπάρχει ένα στρατευμένο σύστημα που το βολεύει μία κατάσταση. Αυτό που έγινε και το 2023».

«Δεν θέλουν πολιτικό αντίπαλο ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μιλάει για το μέλλον», αλλά «θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015», ανέφερε και τέλος, πρόσθεσε ότι: «Τη ΝΔ τη βολεύει ένας αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή τη "χτυπάει" στο κέντρο, δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος».

