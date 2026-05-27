Μητσοτάκης για κόμμα Τσίπρα: Φαντάζομαι πως άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη και κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «ΕΛΑΣ» (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τώρα τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη και κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του ygeiamou.gr, προσθέτοντας πως «αυτή την στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση».

«Κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην Αριστερά που έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο. Νομίζω έχει ξεπεράσει και τις προσδοκίες του υπουργού Υγείας που συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά» συμπλήρωσε.

«Υπάρχει όμως, ένας κοινός τόπος (σσ. στην αντιπολίτευση): ''Να φύγει ο Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση. Αυτό όμως, δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση. Και αυτό είναι το πρόβλημα της αντιπολίτευσης που ανακυκλώνει τα δικά της εσωτερικά ζητήματα απέναντι σε μια κυβέρνηση που παρά τα προβλήματά της, παρά τα λάθη της, έχει σχέδιο. Και νομίζω πως αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα» συνέχισε.

Μάλιστα, σε ερώτηση αν του είχε λείψει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός και κρίθηκε ως πρωθυπουργός. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός κόμματος που ακόμα δεν έχει δώσει κάποιο αποτύπωμα, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ ή κάτι διαφορετικό αλλά αυτό που άκουσα χθες ήταν μία θεαματική βουτιά στο παρελθόν».

Μητσοτάκης για Καρυστιανού: «Όλοι θα κριθούν στην κάλπη»

Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα, σχολίασε: «Όλοι θα κριθούν στην κάλπη. Η κυρία Καρυστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα μία φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει περιαματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Σέβομαι την κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα μεγάλα ζητήματα, όπως την Υγεία που συζητήσαμε σήμερα».

Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά το 52ο λεπτό:

