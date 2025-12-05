Πολάκης για παρουσίαση Τσίπρα: «Δεν πήγα γιατί έχω υψοφοβία» - Τι είπε για Φάμελλο και Χαρίτση στον εξώστη

Στον λόγο που δεν πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», αναφέρθηκε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη, σχολίασε με δηκτικό τόνο: «Έχω υψοφοβία».

Ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στο Open, αναφέρθηκε στην εικόνα με τα βασικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στον εξώστη του Παλλάς, για τα οποία παρατήρησε ότι «στον καθένα κάνουνε αυτά που επιτρέπει να του κάνουνε».

Τα σχόλια Πολάκη για την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα

Ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε και την ενόχλησή του γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αφιέρωσε «μόλις μισή σελίδα στο βιβλίο του για το έργο που έγινε στον χώρο της Υγείας την περίοδο 2015-2019».

Επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τον Αλέξη Τσίπρα που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλησε να επισημάνει ότι «αυτός που έφυγε, θα κριθεί», όπως θα κριθούν κι όλα τα κόμματα της Αριστεράς για την ικανότητά τους να διώξουν τη «διεφθαρμένη συμμορία που κυβερνά».

Στη συνέχεια, ο κ. Πολάκης άφησε αιχμές για τα εκ των υστέρων βέλη Τσίπρα κατά πρώην συνεργατών του στο βιβλίο του. «Δεν είναι έντιμο να δίνεις τους συνεργάτες σου στην πυρά για να προφυλαχθείς εσύ» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Επίσης, τόνισε πως ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του αποφεύγει να υπερασπιστεί «δύο βασικές μάχες» που έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019: αυτή για τον διαγωνισμό για τα κανάλια και αυτή με τον χώρο της υγείας. «Όταν συγκρούεσαι, φτάνεις τη μάχη μέχρι το τέλος» τόνισε, επισημαίνοντας και μία παράλειψη- κατά τον ίδιο- στο βιβλίο «Ιθάκη», την απουσία εξήγησης γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από το 32% το 2019 στο 17% το 2023.

Εκτίμησε ότι η μεγάλη αυτή πτώση οφείλεται στο ότι «λειάναμε τον λόγο μας, παρακαλάγαμε το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία», ξεκαθαρίζοντας ότι επιμένει και στα δύο σημεία κριτικής (την ανάρτησή του κατά δημοσιογράφων στο πλαίσιο αναφορών στο «βαθύ κράτος» και την υπόθεση με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό) προς τον ίδιο από τον Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του.

Όπως ανέφερε, με την αναφορά του στο «βαθύ κράτος» είχε υπερασπιστεί τον Νίκο Παππά στη σύγκρουσή του για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, συμπληρώνοντας ότι «αυτόν τον μηχανισμό πρέπει να τον ξεδοντιάσουμε, αν δεν καταστρέψεις τους αρμούς του παρακράτους του Μητσοτάκη δεν μπορείς να κυβερνήσεις».

Αναφορικά με τα εμβόλια, ο κ. Πολάκης ισχυρίστηκε ότι «η χώρα μας ήταν πρώτη σε θανάτους ανάλογα με τον πληθυσμό στον Δυτικό Κόσμο κι ότι θα είχαμε 20.000 λιγότερους θανάτους αν τα φάρμακα είχαν εισαχθεί στα υγειονομικά πρωτόκολλα στις αρχές του 2021, όπως στη Σουηδία ή τη Γερμανία».

Πολάκης: «Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ» κι ότι «δεν είμαι άνθρωπος να κάνει παρακάλια», εκτιμώντας ότι το κόμμα έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει ένα πρόγραμμα-βάση για μία ευρύτερη προοδευτική συνεργασία που «θα ανατρέψει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συμπόρευση δεν είναι να ενωθούμε για να μην χαθούμε», όπως σχολίασε χαρακτηριστικά.