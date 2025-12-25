ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Souvlaki, frappe ή ouzaki: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις ερωτήσεις του Politico για το 2025

«Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις για να ανακαλύψεις αν είσαι πραγματικός φανατικός της πολιτικής ή απλώς ένας περιστασιακός παρατηρητής των ευρωπαϊκών εξελίξεων», γράφει το Politico

Ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έβαλε το Politico σε κουίζ του σχετικά με τo 2025.

Το Politico θέλησε να ελέγξει τις γνώσεις των αναγνωστών του με ένα κουίζ από γεγονότα που σημάδεψαν τη χρονιά που φτάνει στο τέλος της. «Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις για να ανακαλύψεις αν είσαι πραγματικός φανατικός της πολιτικής ή απλώς ένας περιστασιακός παρατηρητής των ευρωπαϊκών εξελίξεων», γράφει το Politico.

Το κουίζ περιλαμβάνει 61 ερωτήσεις για γεγονότα της πολιτικής σκηνής παγκοσμίως και σε μία από αυτές αναφέρεται και η Ελλάδα. Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές», περιλαμβάνεται στο κουίζ του Politico, στην κατηγορία «Ευρώπη γενικότερα».

Η ερώτηση είναι: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκλονιστεί από ένα τεράστιο σκάνδαλο σχετικά με απάτη που αφορά τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ. Ποιο είναι το όνομα ενός από τους βασικούς χαρακτήρες των φακέλων της έρευνας;».

Την ίδια στιγμή, δίνονται οι απαντήσεις Souvlaki (Meat Skewer), Frappe (Iced Coffee) και Ouzaki (Little glass of ouzo).

Το κουίζ του Politico είναι εδώ.

