Ο Μαμντάνι για τη συνάντηση με τον Τραμπ: «Έχω πολλές διαφωνίες με τον πρόεδρο, αλλά δεν πρόκειται για εμένα»

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, με την επικείμενη συνάντησή του με τον Τραμπ στο επίκεντρο.

Ο Μαμντάνι ελπίζει να βρει κοινό έδαφος με τον Αμερικανό πρόεδρο, παρά τις σημαντικές διαφορές τους, όπως εξήγησε.

«Έχω πολλές διαφωνίες με τον πρόεδρο και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αμείλικτοι και να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες και όλες τις συναντήσεις που μπορούν να κάνουν την πόλη μας προσιτή για κάθε Νεοϋορκέζο», είπε συγκεκριμένα.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε λιγότερο από μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου για τη συνάντηση της Παρασκευής στο Λευκό Οίκο.

«Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν "Κουάμε" Μαμντάνι, ζήτησε συνάντηση. Συμφωνήσαμε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε απάντηση στην ανάρτηση στο Truth Social, ο Μαμντάνι σχολίασε: «Δεν με απασχολεί αυτή η συνάντηση, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσω τα επιχειρήματά μου και θα τα παρουσιάσω σε οποιονδήποτε».

Μαμντάνι: «Δεν πρόκειται για εμένα, αλλά για τη σχέση Νέας Υόρκης και Λευκού Οίκου»

Μετά από πιο επίμονες ερωτήσεις σχετικά με το χάσμα του Μαμντάνι με τον Τραμπ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι: «Δεν πρόκειται για εμένα. Πρόκειται για τη σχέση μεταξύ της πόλης της Νέας Υόρκης και του Λευκού Οίκου, του προέδρου και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Και θα προσπαθήσω να καταστήσω σαφές ότι το ενδιαφέρον μου υπερβαίνει το ατομικό επίπεδο και αφορά τους ανθρώπους που εκπροσωπώ».

Όταν ρωτήθηκε αν σκόπευε να θίξει τις απειλές του προέδρου για ενίσχυση της επιβολής των μεταναστευτικών νόμων στη Νέα Υόρκη, ο Μαμντάνι προσπάθησε να επιστρέψει στο επιχείρημά του για την οικονομική προσιτότητα.

«Νομίζω ότι η οικονομική προσιτότητα ήταν στο επίκεντρο της εκστρατείας μας, και επίσης ήταν οικονομική προσιτότητα βασισμένη στην αξία της προστασίας κάθε Νεοϋορκέζου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους προστατεύσουμε από την εκμετάλλευση των τιμών στη ζωή τους, αλλά σημαίνει επίσης ότι πρέπει να τους προστατεύσουμε από τους πράκτορες της ICE και να καταστήσουμε σαφές ότι θα προσπαθήσω να εκπροσωπήσω κάθε άτομο ξεχωριστά», απάντησε ο Μαμντάνι.

Με πληροφορίες από Associated Press