Μαρινάκης για Σαμαρά: «Ουδέν σχόλιο» με αιχμές για τα περί «μετάλλαξης» της ΝΔ
Με φόντο τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις, αποφεύγοντας ευθείες απαντήσεις, αλλά αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε για τις τοποθετήσεις του κ. Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε αρχικά: «Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού».

Ωστόσο, όταν του ζητήθηκε να απαντήσει στη φράση του κ. Σαμαρά περί «μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας σε υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Η πολιτική είναι πολιτικές, έργο και αποτέλεσμα – δεν είναι ταμπέλες».

Συνεχίζοντας, υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο, επισημαίνοντας πως «δεν υπήρξε πιο φιλελεύθερη πολιτική από τη δική μας στη φορολογία», ενώ αναφέρθηκε σε σειρά μεταρρυθμίσεων που –όπως είπε– «εκφράζουν πλήρως τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας».

«Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή πολιτική στη μεταναστευτική διαχείριση, ούτε πιο διαχρονική πρόταση από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Σπάσαμε το ιδεολογικό απόστημα της Αριστεράς στα ΑΕΙ. Το δόγμα “νόμος και τάξη” δεν το λες Αριστερό ή Κεντροαριστερό. Είμαστε μια κυβέρνηση που μιλάει μέσα από το έργο της», τόνισε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική «στηρίζεται στις αρχές και τις αξίες της Ν.Δ., αλλά και στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών».

