Διαμαντοπούλου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ: «Να μη γίνουμε ούτε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου»

«Εμείς είμαστε ένα κόμμα που προερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό», συνέχισε

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
«Να μη γίνουμε ούτε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου», είπε η Άννα Διαμαντοπούλου απευθυνόμενη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Στην παρέμβασή της στη συνεδρίαση της νομαρχιακής επιτροπής Κιλκίς, η Άννα Διαμαντοπούλου έστειλε μηνύματα και για το ύφος της αντιπολίτευσης που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα, κάνοντας αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ερωτηθείσα για το «πού ήταν το ΠΑΣΟΚ στα Τέμπη», η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, εξήγησε πως το κόμμα της «δεν σταμάτησε λεπτό», με μια σειρά κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών.

«Βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το “Δεν έχω οξυγόνο” και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού, που την είδαμε επί Τσίπρα; Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου», είπε.

Η Άννα Διαμαντοπούλου πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε ένα κόμμα που προερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό, που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε τις μάζες στον δρόμο, απλά. Έχουμε, λοιπόν, τώρα την ευθύνη, όχι για να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Συμμετείχαμε, βεβαίως, σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα. Και εγώ σας λέω το εξής: είδατε τι έγινε με όλη αυτήν την ιστορία και τον τρόπο που λειτούργησε η κ. Κωνσταντοπούλου; Είδατε ότι ευτελίστηκαν ένα σωρό διαδικασίες και πράγματα και αποδείχτηκαν ψέματα;».

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον πολιτικό διάλογο, να διατηρήσουμε την πολιτική ισορροπία στο σύστημα. Γιατί αλλιώς, σε μια Ευρώπη που εκτινάσσεται και είναι όλοι στους δρόμους, γιατί τα περάσαμε όλα αυτά, τις γροθιές, τις φωνές και να σπάζουμε τζάμια και να βρίζουμε τους αντιπάλους, τα ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, λοιπόν, δεν θα τα ξανακάνουμε. Εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία», κατέληξε η Άννα Διαμαντοπούλου στην παρέμβασή της.

