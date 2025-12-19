Ουκρανία: Σοβαρές ζημιές υπέστη το πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας

Η Ουκρανία χτύπησε για πρώτη φορά με drones ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο της «σκιώδους ναυτικής δύναμης» στη Μεσόγειο Θάλασσα, δήλωσε την Παρασκευή ένας αξιωματούχος, αντανακλώντας την αυξανόμενη ένταση των επιθέσεων του Κιέβου κατά των ρωσικών πετρελαιοφόρων.

Το πλοίο - το Qendil - ήταν άδειο όταν χτυπήθηκε από drones σε ουδέτερα ύδατα, σε απόσταση άνω των 2.000 χλμ. από την Ουκρανία, και υπέστη σοβαρές ζημιές, ανέφερε ο αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU σε γραπτή δήλωση.

Η επίθεση της Ουκρανίας στο πετρελαιοφόρο

Το πετρελαιοφόρο βρισκόταν ανοικτά των ακτών της Λιβύης στις 13:30 GMT, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic. Ο Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, δεν ανέφερε ακριβώς πού βρισκόταν το δεξαμενόπλοιο τη στιγμή της επίθεσης ή πότε συνέβη αυτή.

Αεροφωτογραφίες που παρέχονται από την πηγή έδειξαν μια μικρή έκρηξη στο κατάστρωμα ενός δεξαμενόπλοιου. Το Reuters επιβεβαίωσε ότι το πλοίο που εμφανίζεται στο βίντεο ήταν το Qendil, συγκρίνοντάς το με εικόνες αρχείου, αλλά δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την ώρα ή την τοποθεσία.

Η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου καθ' όλη τη διάρκεια του 2024 και του 2025, αλλά έχει επεκτείνει ορατά την εκστρατεία της τις τελευταίες εβδομάδες, χτυπώντας πετρελαϊκές πλατφόρμες στην Κασπία Θάλασσα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για επιθέσεις με θαλάσσια drones σε τρία δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα.

⚡️❗️For the first time, Ukraine’s Security Service (@ServiceSsu) has struck a tanker belonging to Russia’s shadow fleet in neutral waters of the Mediterranean Sea.



The SSU’s elite Alpha unit targeted the tanker QENDIL (IMO 9310525) using aerial drones while it was sailing in… pic.twitter.com/gLG2aS6pn3 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 19, 2025

Αυτά τα δεξαμενόπλοια, καθώς και το Qendil με σημαία του Ομάν, αποτελούν μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας – μη ρυθμιζόμενα πλοία που, σύμφωνα με το Κίεβο, βοηθούν τη Μόσχα να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος διέταξε πλήρη εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, απείλησε να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα ως αντίδραση στις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων, τις οποίες χαρακτήρισε ως πειρατεία.

Το Qendil βρισκόταν καθ' οδόν προς το ρωσικό λιμάνι Ust Luga στη Βαλτική Θάλασσα από το ινδικό λιμάνι Sikka, σύμφωνα με τα στοιχεία της MarineTraffic.

Η Ινδία είναι σημαντικός καταναλωτής ρωσικού πετρελαίου, αν και έχει δεχτεί πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τις αγορές της, προκειμένου να μειωθούν τα έσοδα από το πετρέλαιο που, σύμφωνα με την Ουκρανία, τροφοδοτούν τον πλήρη πόλεμο της Ρωσίας.

«Καταλαβαίνουμε ότι επιστρέφει σε ένα λιμάνι που προς το παρόν είναι άγνωστο», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίστοιχες επιθέσεις

Η επίθεση στο Qendil είναι αξιοσημείωτη όχι μόνο επειδή πραγματοποιήθηκε σε μεγαλύτερη απόσταση στη Μεσόγειο, αλλά και επειδή χρησιμοποιήθηκαν αεροσκάφη χωρίς πιλότο (drones).

«Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει μια σημαντική επέκταση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία κατά θαλάσσιων στόχων που συνδέονται με το δίκτυο εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, το οποίο έχει υποβληθεί σε κυρώσεις», δήλωσε η βρετανική ομάδα διαχείρισης θαλάσσιων κινδύνων Vanguard.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος δεν ανέφερε πώς τα drones έφτασαν στο πλοίο, αλλά είπε ότι η επιχείρηση περιελάμβανε «πολυεπίπεδα» μέτρα.

Η SBU, η μεγάλη υπηρεσία ασφαλείας που βρίσκεται πίσω από την επίθεση, έχει πραγματοποιήσει πολύ εξελιγμένες επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εισάγοντας λαθραία δεκάδες drones για μια επιχείρηση καταστροφής στρατηγικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών σε αεροπορικές βάσεις πολύ πέρα από το μέτωπο τον Ιούνιο.

Από τον Δεκέμβριο του 2024 έχουν επίσης σημειωθεί μια σειρά ανεξήγητων εκρήξεων σε δεξαμενόπλοια που έχουν προσεγγίσει ρωσικά λιμάνια.

Η Ουκρανία δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί τη συμμετοχή της σε αυτές, αλλά πηγές της θαλάσσιας ασφάλειας υποψιάζονται ότι πίσω από αυτές βρίσκεται το Κίεβο, μερικές από τις οποίες αφορούσαν ναρκοπέδια σε πλοία στη Μεσόγειο.

Δύο μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου Valeriy Gorchakov με ρωσική σημαία σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα σε μια ουκρανική επίθεση με drone στο νότιο ρωσικό λιμάνι του Ροστόφ-να-Ντον.

Με πληροφορίες από Reuters