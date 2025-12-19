Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν μπροστά όταν του είπαν “έτσι θα κάνεις καριέρα”» υποστηρίζει άτομο από το σχήμα

Η τραγουδίστρια που ήταν στο νυχτερινό σχήμα που φέρεται να διαδραματίστηκαν τα όσα κατήγγειλε ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε πρώτη φορά δημόσια για την υπόθεση.

Η Νωαίνα παραχώρησε δηλώσεις νωρίτερα σήμερα σε εκπομπή του MEGA και αναφέρθηκε εκτενώς στην περίοδο συνεργασίας της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον 21χρονο που τον κατήγγειλε, αλλά και σε όσα όπως υποστηρίζει είδε και άκουσε η ίδια μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε ένα από τα καταγγελθέντα περιστατικά, ήταν μπροστά.

«Ο κύριος Μαζωνάκης είχε προσλάβει εμένα και άλλα δυο παιδιά από το The Voice για να συμμετέχουμε μαζί του στο Fever. Στην πρώτη πρόβα τζενεράλε έδιωξε το ένα παιδί και μετά από δυο μέρες ήρθε ο Στέφανος. Όταν ήρθε ο Στέφανος στο μαγαζί, τη δεύτερη φορά που θα βγαίναμε να τραγουδήσουμε μας είπε ότι ήθελε να μας πει κάτι που έγινε με το οποίο ένιωθε πάρα πολύ άβολα», ανέφερε αρχικά η Νωαίνα.

«Μας είπε ότι ένιωθε μια πίεση και ότι έχει αρχίσει να φοβάται γιατί το προηγούμενο βράδυ μετά την πρόβα, είχε μείνει στο καμαρίνι του Γιώργου με έναν φίλο του μέχρι το πρωί. Μας είπε ότι δε μπορούσαν να φύγουν και ότι είχε αρχίσει να δέχεται πιέσεις από άτομα της παραγωγής που ήθελαν να τον στείλουν στο καμαρίνι του κυρίου Μαζωνάκη με το υπονοούμενο ότι πρέπει να γίνει και κάτι μεταξύ τους», συνέχισε.

«Με το που τον γνώρισα τον άνθρωπο είχε γίνει αυτό το περιστατικό. Εγώ ήμουν η μεγαλύτερη από το μουσικό σχήμα, οπότε κατευθείαν θεώρησα ότι έπρεπε με κάποιον τρόπο να τον προστατέψω. Ο Στέφανος μπήκε σε άλλο καμαρίνι πια, που το μοιραζόμασταν, δεν ήταν μόνος του, τα βράδια που ήταν να φύγουμε πάντα ήμασταν μαζί του για να μη μένει μόνος του με άτομα που ήταν μέρος της παραγωγής», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.

«Ήμουν μπροστά όταν κάποιος της παραγωγής τον χτύπησε στον ώμο και του είπε, “έτσι θα κάνεις καριέρα”. Εγώ ήμουν μπροστά σε ένα περιστατικό, αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενά του είχαν γίνει τουλάχιστον 4-5 περιστατικά. Δεν είχε εκφράσει επιθυμία να φύγει από το σχήμα αλλά από ένα σημείο και μετά είχε μαθευτεί ότι ήθελε με κάποιο τρόπο να αντιδράσει, και κάπως έτσι τον άφησαν ήσυχο», κατέληξε.