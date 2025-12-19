ΟΗΕ: Δεν υπάρχει πλέον λιμός στη Γάζα, αλλά η επισιτιστική ανασφάλεια παραμένει

Δεν υπάρχει πλέον λιμός στη Γάζα αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στον θύλακα είναι αντιμέτωπο με υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας, δήλωσε σήμερα ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

«Μετά την κήρυξη κατάπαυσης πυρός στις 10 Οκτωβρίου 2025, η τελευταία ανάλυση IPC υποδηλώνει αξιοσημείωτη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής», όπως αναλύει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στη Ρώμη.

Ωστόσο, η πλειονότητα του πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να αντιμετωπίζει «υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας» και η κατάσταση παραμένει «κρίσιμη» παρά τη «βελτιωμένη πρόσβαση» για τις διανομές ανθρωπιστικών και εμπορικών προμηθειών και τροφίμων.

Βελτιωμένη η κατάσταση στη Γάζα, αλλά κρίσιμη

«Ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας έχει κατηγοριοποιηθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (φάση 4 του IPC) έως τα μέσα Απριλίου του 2026. Καμία περιοχή δεν έχει κατηγοριοποιηθεί σε κατάσταση λιμού (φάση 5 του IPC)», διευκρίνισε ο οργανισμός αυτός.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του IPC για την περίοδο 1 Δεκεμβρίου-15 Απριλίου 2016, «η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει σοβαρή, με περίπου 1,6 εκατ. ανθρώπους να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια σε επίπεδο ‘κρίσης’ ή και σε χειρότερο (φάση 3 ή υψηλότερη του IPC)».

«Ο λιμός στη Γάζα συνεχίζει να ανέρχεται σε φοβερά επίπεδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν», κατήγγειλε από την πλευρά της η οργάνωση Oxfam France.

«Το Ισραήλ επιτρέπει πολύ λίγη βοήθεια να εισέλθει και συνεχίζει να μπλοκάρει ενεργά τα αιτήματα δεκάδων αναγνωρισμένων ανθρωπιστικών οργανώσεων», δήλωσε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση.

Συνεχίζονται τα προβλήματα στην παροχή τροφής

Ο Αντουάν Ρενάρ, ανώτερος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης της δεινής κατάστασης πείνας στη Γάζα.

«Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τρώει δύο γεύματα την ημέρα είναι στην πραγματικότητα μια σαφής ένδειξη ότι έχουμε μια μικρή αναστροφή της κατάστασης», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η εξασφάλιση ομαλής πρόσβασης στη Γάζα σε μεγάλη κλίμακα και με την απαιτούμενη ταχύτητα αποτελεί «συνεχή αγώνα», καθώς τα φορτηγά με ανθρωπιστική και εμπορική βοήθεια αντιμετωπίζουν συμφόρηση στα συνοριακά περάσματα.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανώσεις παροχής βοήθειας προειδοποίησαν επίσης την Τετάρτη ότι οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Γάζα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν αν το Ισραήλ δεν άρει τα εμπόδια που περιλαμβάνουν μια «αόριστη, αυθαίρετη και εξαιρετικά πολιτικοποιημένη» διαδικασία εγγραφής.

Η Ζόε Ντάνιελς της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης είπε ότι οι υψηλές τιμές των τροφίμων σημαίνουν ότι είναι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους στη Γάζα να προμηθευτούν επαρκή ποσότητα τροφίμων υψηλής ποιότητας, ακόμη και όταν αυτά είναι διαθέσιμα στην αγορά.

«Οι άνθρωποι βασίζονται σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα που είναι προψημένα ή σε κοινοτικές κουζίνες, τα οποία δεν έχουν την απαραίτητη θρεπτική αξία για να αναρρώσουν από τον υποσιτισμό».

Με πληροφορίες από Reuters

