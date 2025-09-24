ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές Γερουλάνου, Καστανίδη και Δούκα – Απάντηση Ανδρουλάκη

Απαντώντας στις αιχμές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «όλα τα ζητήματα έχουν απαντηθεί τόσο από τον ίδιο όσο και από τα όργανα του κόμματος»

Νίκος Ανδρουλάκης/ Φωτ.: Eurokinissi
Σε έντονο κλίμα συνεχίζεται η εσωκομματική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, με στελέχη να αφήνουν αιχμές για την πορεία του κόμματος και τη λειτουργία των οργάνων.

Ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας σε εκδήλωση στην Αριδαία, προειδοποίησε πως «αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα υπάρξει πρόβλημα μέχρι τις εκλογές», τονίζοντας την ανάγκη να ενεργοποιηθούν όλα τα κομματικά όργανα ώστε το ΠΑΣΟΚ να αποδείξει θεσμική συνέπεια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Χάρης Καστανίδης με ανάρτησή του υπογράμμισε ότι το Πολιτικό Συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει από τον Ιούνιο του 2024, ότι το Πολιτικό Κέντρο βρίσκεται σε αδράνεια και πως η ΚΟΕΣ λειτουργεί χωρίς μέλη, με μόνη την παρουσία διορισμένου γραμματέα. «Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν τη στρατηγική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε τη σύγκληση ανοιχτού συνεδρίου, ώστε να ληφθούν καθαρές αποφάσεις για την πορεία του κόμματος, αποκλείοντας, όπως είπε, κάθε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Απαντώντας στις αιχμές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «όλα τα ζητήματα έχουν απαντηθεί τόσο από τον ίδιο όσο και από τα όργανα του κόμματος», υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η πολιτική αλλαγή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο όπως είπε «είναι κοστολογημένο, μεταρρυθμιστικό και ενισχύει τους θεσμούς, τη δημόσια παιδεία και το ΕΣΥ».

«Πρέπει όλοι μας να κινηθούμε στην κατεύθυνση που θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πρόγραμμα να είναι το ευαγγέλιο της νίκης στις επόμενες εκλογές», σημείωσε, καλώντας τα στελέχη να στηρίξουν τη συλλογική προσπάθεια.

