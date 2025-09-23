ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Η Μάγδα Φύσσα και η Μαρία Καρυστιανού τιμώνται με βραβείο Ειρήνης

Η ιστορία του Βραβείου «Νίκος Νικηφορίδης»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Μάγδα Φύσσα και η Μαρία Καρυστιανού τιμώνται με βραβείο Ειρήνης Facebook Twitter
Μάγδα Φύσσα - Μαρία Καρυστιανού
0

Δύο γυναίκες-σύμβολα του αγώνα για Δικαιοσύνη και Δημοκρατία, η Μάγδα Φύσσα και η Μαρία Καρυστιανού, τιμήθηκαν με το Βραβείο Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης» από το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης (ΠΑΔΟΠ).

Η βράβευση αναγνωρίζει τον καθολικό κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεών τους:

Η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα, στάθηκε αταλάντευτα στην πρώτη γραμμή της μάχης για την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η Μαρία Καρυστιανού ανέδειξε διεθνώς, μέχρι και στο Ευρωκοινοβούλιο, το αίτημα για Αλήθεια και Δικαιοσύνη γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.

Κατά την τελετή, η Μάγδα Φύσσα αφιέρωσε το βραβείο στον στόλο που πλέει προς τη Γάζα, δίνοντας έναν σαφή συμβολισμό αλληλεγγύης. Από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία δεν μπόρεσε να παραστεί, το βραβείο παρέλαβε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, που έχασε τη μητέρα του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η ιστορία του Βραβείου «Νίκος Νικηφορίδης»

Το Βραβείο Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης» θεσπίστηκε από το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης (ΠΑΔΟΠ) προς τιμήν του νεαρού αγωνιστή Νίκου Νικηφορίδη (1925–1951). Ο Νικηφορίδης εκτελέστηκε σε ηλικία μόλις 26 ετών, καθώς είχε οργανώσει εκστρατεία συλλογής υπογραφών για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων, ένα κίνημα που τη δεκαετία του ’50 αντιμετωπιζόταν με σκληρή καταστολή στην Ελλάδα.

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε πρόσωπα ή συλλογικότητες που με το έργο τους προάγουν την ειρήνη, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη. Έχει τιμήσει σημαντικές προσωπικότητες εντός και εκτός Ελλάδας, λειτουργώντας ως γέφυρα μνήμης και αγώνα για τις νεότερες γενιές.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μαρουσάκης για «εμποδιστή Ρεξ»: Διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό

Ελλάδα / Μαρουσάκης για «εμποδιστή Ρεξ»: Διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό

Ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί για το φαινόμενο και επισημαίνει πως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις
LIFO NEWSROOM
Βοιωτία: «Ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη» εξηγεί η Δημογλίδου για τον θάνατο της ηλικιωμένης

Ελλάδα / Βοιωτία: «Ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη» εξηγεί η Δημογλίδου για τον θάνατο της ηλικιωμένης

Ο εισαγγελέας ζήτησε από τους αστυνομικούς προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο - «Θα πρέπει αν γίνει ανθρωπολογική εξέταση, βρέθηκε μόνο ένας σκελετός, για να δούμε πόσο καιρό ήταν θαμμένη η γυναίκα» εξήγησε η κ. Δημογλίδου
LIFO NEWSROOM
Βοιωτία: «Ντρέπεται πολύ, το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης

Ελλάδα / Βοιωτία: «Ντρέπεται πολύ, το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης

«Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της» εξήγησε ο δικηγόρος της
LIFO NEWSROOM
Άρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

Ελλάδα / Άρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

O Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με την εξώδικη δήλωση που επιδόθηκε τη 16η Σεπτεμβρίου από τους γονείς θυμάτων των Τεμπών
LIFO NEWSROOM
 
 