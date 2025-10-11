Αλέξης Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο δεν περνάς στη νέα εποχή» - Τα σχέδιά του

Αποφασισμένος να βασιστεί στις δυνάμεις του λαού εμφανίζεται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά την ανακοίνωσή του πως παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να οδηγήσει έξω από το σημερινό τέλμα, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή στην «Εφημερίδα των Συντακτών» μετά την παραίτησή του, επισημαίνοντας ότι εκεί θα αφιερωθεί.

Με τη φράση «με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία» ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το πολιτικό του στίγμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε: «Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης. Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ’ αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου».

Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», που δημοσιεύεται το Σάββατο, τονίζει ότι το 2015 η κυβέρνησή του παρέλαβε μια χώρα παρία και την οδήγησε εκτός μνημονίων ενώ η παράταξη Μητσοτάκη παρότι ένοχη για την εθνική τραγωδία, όπως είπε, μέχρι σήμερα επιμένει στην δολοφονία της αλήθειας. Έκανε δε αναφορά και στο πολιτικό του στίγμα.

Αλέξης Τσίπρας: «Διάλεξα εν πλήρη συνειδήσει τον δρόμο έξω από το σύστημα»

«Καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού, αυτή είναι η απόφασή μου» συμπληρώνει ενώ σε ό,τι αφορά την προοδευτική αντιπολίτευση, είναι κατηγορηματικός: «Χρειάζεται ανασύνθεση της προοδευτικής αντιπολίτευσης - Η πολυκερματισμένη μορφή της σήμερα, με περίκλειστα και αναξιόπιστα σχήματα, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που το Σύνταγμα ορίζει και η κοινωνία χρειάζεται».

Τοποθετούμενος με αυτό τον τρόπο στην υπάρχουσα κατάσταση, προσδιορίζει τον δικό του ρόλο λέγοντας: «Διάλεξα εν πλήρη συνειδήσει τον δρόμο έξω από το σύστημα, μέσα στην κοινωνία, χωρίς καμιά συνεννόηση με κανέναν. Και δεν έχω καμιά πρόθεση να αναπαράγω τακτικές ''στρατολόγησης'' ή διάσπασης, που το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας».

«Η αυτάρκεια και η αυταρέσκεια κάποιου αυτόκλητου Μεσσία, που στρατολογεί τους μαθητές του, είναι το τελευταίο που χρειάζεται η πατρίδα και η κοινωνία μας σήμερα. Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ' αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου. Ηρθε ο καιρός, έχουμε μάλιστα καθυστερήσει, για μια μεγάλη, τολμηρή, αποφασιστική ανανέωση στις πρακτικές, τη γλώσσα, το ύφος, το ήθος, αλλά και τα πρόσωπα. Ήρθε ο καιρός να αλλάξει ριζικά η αντίληψή μας για τα αξιώματα, τα προνόμια που απορρέουν από αυτά, και τη μιζέρια της αναπαραγωγής τους. Ναι, πιστεύω, ότι πρέπει να υπάρξει μια ''εισβολή'' νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική» προσθέτει.

Επόμενος σταθμός του Αλέξη Τσίπρα η ανακοίνωση του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του και η παρουσίαση του βιβλίου του στα τέλη Νοεμβρίου.