Συνάντηση αύριο Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Ανοιχτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών» ο πρωθυπουργός

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Σε απάντηση στα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει διαθέσιμος να ενημερώσει προσωπικά κάθε πολιτικό αρχηγό, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου, στις 12:00, συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί την Τετάρτη στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να αναφερθεί και στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Την ίδια ημέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με αντικείμενο τη συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών προχωρά σε τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.


 

