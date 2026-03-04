Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο - Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις

«Κύριοι της κυβέρνησης, οι εξελίξεις μιλάνε από μόνες τους και κάνουν σκόνη τον εφησυχασμό που καλλιεργούσατε τόσο καιρό, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τις επίμονες προειδοποιήσεις του ΚΚΕ», ανέφερε αρχικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Οι επιθέσεις στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Κύπρο δείχνουν ότι η προπαγάνδα περί «ασφάλειας λόγω των βάσεων» δεν ισχύει, σημείωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα, υποστήριξε πως οι διαβεβαιώσεις πως η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο ή οι εκκλήσεις άλλων κομμάτων να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις, δεν έχουν αξία, γιατί στην πράξη η χώρα εμπλέκεται ήδη.

Οι δηλώσεις Κουτσούμπα για τον πόλεμο

«Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές, ούτε υπάρχουν για να τονώνουν τις τοπικές οικονομίες, όπως γυρίζουν και λένε τα τοπικά στελέχη σας. Όσοι αποσυνδέετε το ρόλο των βάσεων από την ίδια την παρουσία τους στη χώρα μας, επειδή την έχετε στηρίξει αυτή την παρουσία, είστε υποκριτές και ψεύτες. Οι βάσεις παίζουν κομβικό ρόλο για την πραγματοποίηση των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ απέναντι στους λαούς του Ιράν, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης και ποιος ξέρει ποιος έχει σειρά αύριο. Γι’ αυτό και μόνο πρέπει να φύγουν[...] Εδώ και τώρα να καταγγελθεί η συμφωνία, να ξεκουμπιστούν οι βάσεις αυτές του θανάτου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε πως «το ΚΚΕ λέει πως υπεύθυνος για την πορεία κάθε χώρας και για τη διακυβέρνησή της είναι ο λαός της κάθε χώρας και κανείς άλλος! Τελεία και παύλα. Αυτό είναι θέμα αρχής και στοιχειώδους λογικής. [...] Διακηρυγμένος στόχος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους είναι να πλήξουν το Ιράν, επειδή είναι ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Κίνας στην περιοχή, με την οποία συγκρούονται για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία».

«Όλα αυτά, όμως, τα κρύβετε κι εσείς και η βολική σας αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται πάλι σε κατάσταση άτυπης συγκυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας παρακαλάει για διαμόρφωση «εθνικής γραμμής». Ο κ. Χαρίτσης ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί η Σούδα εκτός ΝΑΤΟϊκού σχεδιασμού. Άρα εντός ΝΑΤΟϊκού σχεδιασμού δεν έχει πρόβλημα. Ο δήθεν αντιιμπεριαλιστής Βελόπουλος ζήτησε να βαθύνει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ», συμπλήρωσε.