Τηλεφώνημα Μητσοτάκη με Νετανιάχου και τον πρόεδρο Λιβάνου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες, μια με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ακόμη μία τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, πριν από λίγη ώρα, εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.



Υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο. Στην επικοινωνία του με τον Νετανιάχου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην επίθεση εναντίον της Κύπρου, ενώ συζήτησαν και για τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μέση Ανατολή: Εντολή εκκένωσης στην Κύπρο

Το χωριό Ακρωτήρι στην Κύπρο, παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τους 1.100 κατοίκους του να καλούνται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από τις εστίες τους και για τη σημερινή νύχτα.

Η εντολή εκκένωσης, που τέθηκε σε ισχύ από χθες, παρατείνεται για προληπτικούς λόγους, καθώς η περιοχή γειτνιάζει άμεσα με τις Βρετανικές Βάσεις, όπου το κλίμα παραμένει τεταμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας εντός των Βρετανικών Βάσεων, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία της Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Αθήνα.

Η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κ. Δημητρίου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αρωγή και τη στήριξη της Ελλάδας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

Μέση Ανατολή: Έρημοι δρόμοι στο Ακρωτήρι Κύπρου

Η εικόνα στο χωριό Ακρωτήρι είναι αποκαρδιωτική, με τους δρόμους να παραμένουν έρημοι και τα σχολεία κλειστά. Παρά το γεγονός ότι το σχολικό κουδούνι ακούστηκε κανονικά το πρωί, οι αίθουσες παρέμειναν άδειες από μαθητές. Η πλειονότητα των κατοίκων φιλοξενείται σε συγγενικά, φιλικά πρόσωπα και ξενοδοχεία ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που επέλεξαν να παραμείνουν στο χωριό, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια της Πολιτικής Άμυνας περιπολούν στην περιοχή, πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα για να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους ή πολίτες που χρήζουν άμεσης βοήθειας.

Παράλληλα, ορισμένοι κάτοικοι επιστρέφουν για λίγα λεπτά με τα οχήματά τους, προκειμένου να ελέγξουν τις οικίες τους ή να πάρουν είδη πρώτης ανάγκης, προτού απομακρυνθούν ξανά προς ασφαλή σημεία.

Κύπρος: Οδηγίες για σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Σε επίσημη ανακοίνωση προέβη το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, απευθύνοντας επείγουσα σύσταση προς τους πολίτες για την προληπτική προετοιμασία ενός «Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης».

Η οδηγία αυτή έρχεται ως συνέχεια των προληπτικών μέτρων ασφαλείας στην περιοχή του Ακρωτηρίου, με στόχο την ετοιμότητα των πολιτών.

