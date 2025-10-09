ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Ένα κόμμα, οκτώ διασπάσεις: Ο μακρύς δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010 μέχρι σήμερα

Η πιο ηχηρή διάσπαση ήρθε το 2015, μετά το δημοψήφισμα και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ένα κόμμα, οκτώ διασπάσεις: Ο μακρύς δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010 μέχρι σήμερα Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
0

Από την εποχή της ριζοσπαστικής ελπίδας του 2010 έως τη σημερινή εικόνα των αλλεπάλληλων διασπάσεων και νέων σχημάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διανύσει μια πολιτική διαδρομή γεμάτη ρήξεις, μεταμορφώσεις και εσωτερικούς «εμφύλιους». Μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, από τα πρώτα χρόνια της κρίσης μέχρι τη μετα-Τσίπρα εποχή, ο χώρος που κάποτε υποσχόταν μια νέα Αριστερά στην εξουσία, έχει γεννήσει οκτώ διαφορετικά κόμματα.

Η αρχή έγινε το 2010, με τη δημιουργία της Δημοκρατικής Αριστεράς υπό τον Φώτη Κουβέλη. Η αποχώρηση της «Ανανεωτικής Πτέρυγας» σηματοδότησε το πρώτο ρήγμα ανάμεσα στους μεταρρυθμιστές και τους πιο ριζοσπάστες του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΔΗΜΑΡ προσπάθησε να εκφράσει μια ευρωπαϊκή, σοσιαλδημοκρατική εκδοχή της Αριστεράς, συμμετείχε στην κυβέρνηση Σαμαρά το 2012, αλλά τελικά διαλύθηκε λίγα χρόνια αργότερα.

Ένα κόμμα, οκτώ διασπάσεις: Ο μακρύς δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010 μέχρι σήμερα Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi

Την ίδια χρονιά, ο Αλέκος Αλαβάνος αποχώρησε για να ιδρύσει το Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής, και αργότερα το Σχέδιο Β’, ένα πολιτικό εγχείρημα που ζητούσε ρήξη με την Ε.Ε. και έξοδο από το ευρώ. Ήταν η πρώτη φορά που το «αντιευρώ» ρεύμα της Αριστεράς πήρε οργανωμένη μορφή.

Ένα κόμμα, οκτώ διασπάσεις: Ο μακρύς δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010 μέχρι σήμερα Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi

Η πιο ηχηρή διάσπαση ήρθε το 2015, μετά το δημοψήφισμα και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και 24 βουλευτές αποχώρησαν ιδρύοντας τη Λαϊκή Ενότητα, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα για «στροφή στη λιτότητα». Παρά τη μαχητική της παρουσία, η ΛΑΕ δεν κατάφερε να περάσει το κατώφλι της Βουλής, αλλά έμεινε στην ιστορία ως το πρώτο μεγάλο πολιτικό ρήγμα μετά την εξουσία.

Ένα κόμμα, οκτώ διασπάσεις: Ο μακρύς δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010 μέχρι σήμερα Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi

Λίγο αργότερα, το 2016, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ιδρύει την Πλεύση Ελευθερίας, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για προδοσία της λαϊκής εντολής. Η Πλεύση, με έντονα αντισυστημικό λόγο, επέστρεψε στη Βουλή το 2023, συμβολίζοντας τη διαχρονική έλξη του αντιπολιτικού ριζοσπαστισμού.

Το 2018, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης ιδρύει το ΜέΡΑ25, παρουσιάζοντάς το ως το ελληνικό σκέλος του πανευρωπαϊκού κινήματος DiEM25. Με σύνθημα «ρεαλιστική ανυπακοή», το κόμμα μπήκε στη Βουλή το 2019, αλλά δεν κατάφερε να επανεκλεγεί το 2023, παρά τη συνεργασία του με τη ΛΑΕ.

Ένα κόμμα, οκτώ διασπάσεις: Ο μακρύς δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010 μέχρι σήμερα Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi

Μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία το 2023, η κρίση ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μόνιμο χαρακτήρα. Πρώτοι αποχώρησαν οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Δώρα Αυγέρη και άλλα στελέχη, ιδρύοντας τη Νέα Αριστερά, με στόχο τη «νέα σοσιαλδημοκρατική πνοή». Στις αρχές του 2024, ο Στέλιος Κούλογλου ίδρυσε τον Κόσμο, ένα προοδευτικό δίκτυο διαλόγου που απευθύνεται σε καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς και νέους.

Η πιο πρόσφατη διάσπαση ήρθε τον Νοέμβριο του 2024 με το Κίνημα Δημοκρατίας, στο οποίο συμμετέχουν οι Νίκος Βούτσης, Ραλλία Χρηστίδου, Κυριακή Μάλαμα και άλλα ιστορικά στελέχη του κόμματος. Οι αποχωρήσαντες κατηγόρησαν τη νέα ηγεσία του Στέφανου Κασσελάκη για «προσωποκεντρική και αποπολιτικοποιημένη κατεύθυνση».

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ ως ελπίδας της ριζοσπαστικής Αριστεράς, η εικόνα του χώρου θυμίζει πολιτικό μωσαϊκό: Νέα κόμματα, διαφορετικά ακροατήρια, κοινές καταβολές. Από τη ΔΗΜΑΡ έως το Κίνημα Δημοκρατίας, κάθε ρήξη υπήρξε ταυτόχρονα και αντανάκλαση των αντιφάσεων ενός κινήματος που δοκιμάστηκε από την εξουσία και δεν άντεξε το βάρος της ενότητας.

Ένα κόμμα, οκτώ διασπάσεις: Ο μακρύς δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010 μέχρι σήμερα Facebook Twitter

Στις 6 Οκτωβρίου 2025, ο Αλέξης Τσίπρας υπέβαλε εγγράφως την παραίτησή του από τη βουλευτική του έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής αναφέρεται: «Με την παρούσα επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του βουλευτή». 

Ο Τσίπρας διευκρινίζει ότι η αποχώρηση αφορά μόνο το κοινοβουλευτικό αξίωμα και όχι την πολιτική δράση ή τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ.  Η κίνηση αυτή έλαβε χώρα λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, ώστε να μην «φεύγει στη μέση» αλλά να δώσει ένα καθαρό στίγμα ανασύνθεσης. 

Η απόφαση θεωρείται κομβική, καθώς σηματοδοτεί το οριστικό πέρασμα σε μια φάση όπου η κεντρική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από την άμεση κοινοβουλευτική δράση, αφήνοντας ένα κενό ηγεσίας και ανοίγοντας το ερώτημα για τη μελλοντική του συμμετοχή στην πολιτική σκηνή.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

H χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή και η απουσία Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική / H χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή και η απουσία Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη

Στο Ωδείο Αθηνών παρουσιάστηκε το βιβλίο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» του Ευριπίδη Στυλιανίδη. Παρόντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής, απών ο Αντώνης Σαμαράς
LIFO NEWSROOM
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιφατική κατάθεση Βάρρα για Βορίδη – Άρνηση απαντήσεων και ένταση στη Βουλή

Πολιτική / Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιφατική κατάθεση Βάρρα για Βορίδη – Άρνηση απαντήσεων και ένταση στη Βουλή

Ο κ. Βάρρας, που παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού για αγροτικά ζητήματα, υποστήριξε ότι έχει δεχθεί «δολοφονία χαρακτήρα» και έχει ήδη απευθυνθεί δύο φορές στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς
LIFO NEWSROOM
Αλέκος Αλαβάνος για Αλέξη Τσίπρα: «Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε στη χώρα»

Πολιτική / Αλέκος Αλαβάνος για Αλέξη Τσίπρα: «Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε στη χώρα»

Οξύς υπήρξε και απέναντι στη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου «δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικά διαφορετικό» και πως το κόμμα παραμένει χωρίς σαφή πολιτική πρόταση
LIFO NEWSROOM
Μαρινάκης για Τσίπρα: «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε σωσίβιο»

Πολιτική / Μαρινάκης για Τσίπρα: «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε σωσίβιο»

«Θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
LIFO NEWSROOM
Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Η κυβέρνηση οδηγείται σε επικοινωνιακή πανωλεθρία στο θέμα Ρούτσι»

Πολιτική / Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Η κυβέρνηση οδηγείται σε επικοινωνιακή πανωλεθρία στο θέμα Ρούτσι»

Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, διαφοροποιείται ανοιχτά από τη γραμμή της κυβέρνησης στο ζήτημα του πατέρα Ρούτσι, μετά τις πρώτες φωνές στελεχών και βουλευτών που εξέφρασαν δημόσια στήριξη προς τον απεργό πείνας
LIFO NEWSROOM
 
 