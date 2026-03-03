Συναντήση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Ο διάλογός τους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο κ. Μητσοτάκης να τον ενημερώσει γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα, με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα ασφάλειας, η προστασία και ο επαναπατρισμός των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, η στήριξη προς την Κύπρο, καθώς και οι ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Σε κλίμα θεσμικής ευθύνης εξέφρασαν απόψεις για τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και για την ανάγκη προσεκτικών, συντονισμένων πρωτοβουλιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συναντήση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη: Ο διάλογός τους

Κατά την έναρξη της συνάντησης οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καταρχάς, ευχαριστώ, κ. πρόεδρε, που ανταποκριθήκατε γι' αυτή τη συνάντηση, για να υπάρχει μία κατ' ιδίαν ενημέρωση για τις πολύ κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία, δυστυχώς, φαίνεται να δοκιμάζεται από έναν ακόμα διευρυμένο πόλεμο.

Θα ήθελα, καταρχάς, δημόσια να πω ότι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της Ελληνικής Κυβέρνησης εστιάζονται, πρώτα και πάνω απ' όλα, στην προστασία αλλά και στον ασφαλή επαναπατρισμό των πολλών χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι σε διάφορα κράτη του Κόλπου. Έχει γίνει ήδη μία πολύ σοβαρή δουλειά προετοιμασίας, αλλά, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, έως ότου ανοίξουν οι εναέριοι χώροι για να μπορέσουν να δρομολογηθούν πτήσεις, η απομάκρυνσή τους αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη.

Προφανώς, η έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών μας, καθώς έχουμε πολλά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και το υπουργείο Ναυτιλίας έχει κάνει όλες τις σχετικές κινήσεις.

Και βέβαια, η Ελληνική Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Κύπρου για να παράσχει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο.

Από εκεί και πέρα, παρακολουθούμε με πολλή προσοχή τις εξελίξεις. Προφανώς, όλοι επιδιώκουμε και επιθυμούμε μία γρήγορη αποκλιμάκωση, γνωρίζοντας ιστορικά ότι κάθε φορά που είχαμε διευρυμένες συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είχαμε πολύ δυσάρεστες και γεωπολιτικές επιπτώσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις και προφανώς και οικονομικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία».

Νίκος Ανδρουλάκης: «Πριν από λίγο επικοινώνησα τηλεφωνικά και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να του εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μου.

Πήρα την πρωτοβουλία να συναντηθούμε και μαζί, κ. πρωθυπουργέ, για να με ενημερώσετε για την προετοιμασία που κάνει η χώρα μας σε επίπεδο ασφάλειας αλλά και πιθανών γεωπολιτικών, οικονομικών και ενεργειακών επιπτώσεων μετά την εμπόλεμη κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί, στη Μέση Ανατολή.

Η χώρα μας σταθερά είναι πυλώνας ασφάλειας, πυλώνας σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό θέση μου είναι ότι η στρατιωτική μας παρουσία κάτω από τις παρούσες συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του Ελληνισμού, και ειδικότερα του κυπριακού Ελληνισμού, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη, και ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ με το Ιράν.

Πρέπει, άλλωστε, διότι είμαστε η «φωνή» της Ευρώπης στην ευρύτερη περιοχή, να πάρουμε και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει μια κοινή στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει αναταράξεις και νέες επικίνδυνες συνθήκες αστάθειας για τους ευρωπαϊκούς λαούς.

Τέλος, πραγματικά πρέπει να δώσουμε μια πολύ μεγάλη προσοχή στους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες που σήμερα έχουν εμπλακεί στην αντιπαράθεση αυτή, είναι πάρα πολλοί, και θα ήθελα και γι' αυτό να μας ενημερώσετε για να έχουμε μια πλήρη άποψη».

