«Μη χρησιμοποιείτε τη μουσική μου, διεστραμμένοι»: Η Kesha καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για χρήση του “Blow” σε πολεμικό βίντεο

Η Kesha κατήγγειλε δημόσια τον Λευκό Οίκο για τη χρήση του τραγουδιού της “Blow” σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και απεικονίζει στρατιωτική επίθεση, χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο «αηδιαστικό και απάνθρωπο».

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 10 Φεβρουαρίου, δείχνει μαχητικό αεροσκάφος να εκτοξεύει πύραυλο εναντίον πολεμικού πλοίου, με τη λέξη “Lethality” («Θνησιμότητα») ως λεζάντα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το κλιπ συγκέντρωσε 14,5 εκατομμύρια προβολές και 1,8 εκατομμύρια likes στο TikTok.

Παρότι το βίντεο είχε δημοσιευθεί πριν από εβδομάδες, η τραγουδίστρια τοποθετήθηκε δημόσια τη Δευτέρα μέσω των κοινωνικών δικτύων. «Έφτασε στην αντίληψή μου ότι ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ένα από τα τραγούδια μου στο TikTok για να υποκινήσει βία και να απειλήσει με πόλεμο», έγραψε. «Το να ελαφραίνεις τον πόλεμο είναι αηδιαστικό και απάνθρωπο. Δεν εγκρίνω σε καμία περίπτωση τη χρήση της μουσικής μου για την προώθηση βίας».

Στο ίδιο μήνυμα, η Kesha τόνισε ότι η στάση της απέχει πλήρως από το περιεχόμενο του βίντεο: «Αυτή η επίδειξη απροκάλυπτης αδιαφορίας για την ανθρώπινη ζωή, και ειλικρινά αυτή η επίθεση στα νευρικά μας συστήματα, είναι το αντίθετο από αυτό που πρεσβεύω».

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με πολιτική αναφορά στον Donald Trump, αναφερόμενη σε έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Epstein.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού. Ωστόσο, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Steven Cheung, αντέδρασε μέσω X (πρώην Twitter), γράφοντας ότι τέτοιες αντιδράσεις «δίνουν περισσότερη προσοχή και περισσότερες προβολές στα βίντεο».

Η υπόθεση της Kesha δεν είναι μεμονωμένη. Το τελευταίο διάστημα αρκετοί καλλιτέχνες έχουν αντιδράσει στη χρήση των τραγουδιών τους από κρατικούς λογαριασμούς για πολιτικά ή μεταναστευτικά μηνύματα.

Οι Radiohead κατήγγειλαν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) για χρήση του “Let Down” σε βίντεο υπέρ της υπηρεσίας ICE, ζητώντας να αποσυρθεί άμεσα. «Το τραγούδι αυτό σημαίνει πολλά για εμάς και για άλλους ανθρώπους. Δεν έχετε δικαίωμα να το ιδιοποιείστε», ανέφεραν.

Η Olivia Rodrigo είχε αντιδράσει το φθινόπωρο για τη χρήση του “All American Bitch” σε αντίστοιχο υλικό, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί η μουσική της να συνδέεται με «ρατσιστική ή μισαλλόδοξη προπαγάνδα». Παρόμοια τοποθέτηση είχαν κάνει η Sabrina Carpenter και η SZA, μετά από χρήση τραγουδιών τους σε βίντεο που αφορούσαν συλλήψεις μεταναστών.

Η επαναλαμβανόμενη σύγκρουση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα: τη χρήση της ποπ μουσικής ως εργαλείου πολιτικής επικοινωνίας σε ψηφιακές πλατφόρμες. Σε μια εποχή όπου τα κρατικά accounts λειτουργούν με τη λογική της viral κουλτούρας, η επιλογή τραγουδιών με έντονη pop ταυτότητα συχνά δημιουργεί αντιδράσεις από τους ίδιους τους δημιουργούς.

Stop using my music, perverts @WhiteHouse — kesha (@KeshaRose) March 3, 2026

Νομικά, η χρήση τραγουδιών σε πλατφόρμες όπως το TikTok καλύπτεται συχνά από συμφωνίες αδειοδότησης της πλατφόρμας με τις δισκογραφικές εταιρείες. Ωστόσο, το ζήτημα που θέτουν οι καλλιτέχνες δεν είναι μόνο νομικό αλλά ηθικό: εάν και κατά πόσο η μουσική τους μπορεί να συνδεθεί με πολιτικά ή στρατιωτικά μηνύματα που δεν εκπροσωπούν.

Το “Blow”, που κυκλοφόρησε το 2010, υπήρξε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά dance-pop singles της Kesha, ταυτισμένο με τη club κουλτούρα και ελευθερία έκφρασης. Η μετατόπισή του σε πολεμικό οπτικό πλαίσιο αποτέλεσε για την ίδια παραβίαση του νοήματός του.

Η αντιπαράθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φαινόμενο όπου η ποπ μουσική, αντί να λειτουργεί αποκλειστικά ως ψυχαγωγία, μετατρέπεται σε πολιτικό σύμβολο — συχνά χωρίς τη συναίνεση των δημιουργών της.