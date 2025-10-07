Αλέξης Τσίπρας: Η παραίτηση που αλλάζει τα δεδομένα – Τα επόμενα βήματα και οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή ήρθε ως πολιτικός σεισμός στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το βουλευτικό αξίωμα το πρωί της Δευτέρας, κλείνοντας έναν κύκλο 16 ετών κοινοβουλευτικής παρουσίας και ανοίγοντας, όπως όλα δείχνουν, ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή.

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, που σύμφωνα με τον ίδιο ήταν «θέμα συνείδησης», ελήφθη σε χρόνο που αιφνιδίασε ακόμη και στενούς συνεργάτες του. Πριν προχωρήσει στη δημόσια ανακοίνωση, είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενημερώνοντάς τους λακωνικά για την παραίτησή του.

Στο βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην πρωθυπουργός εξήγησε ότι «δεν παραιτείται από την πολιτική δράση», αλλά από ένα αξίωμα που –όπως είπε– «δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους τον εμπιστεύτηκαν». Άφησε, παράλληλα, σαφείς αιχμές για το επόμενο βήμα του: «Εγκαταλείπω την ασφάλεια των εδράνων και επιστρέφω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης».

Η παραίτηση προκαλεί άμεσες αλλαγές στη σύνθεση της Βουλής, καθώς τη θέση του στην Α΄ Πειραιά καταλαμβάνει ο Θοδωρής Δρίτσας –πλέον στη Νέα Αριστερά– γεγονός που μειώνει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε 25 και αυξάνει εκείνους της Νέας Αριστεράς σε 12, καθιστώντας το κόμμα πέμπτη κοινοβουλευτική δύναμη.

Οι επόμενες κινήσεις – Βιβλίο, Ινστιτούτο και νέο κόμμα

Η κίνηση του Τσίπρα θεωρείται προάγγελος ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσει τη συγκρότηση ομάδας στελεχών και επιστημόνων που θα πλαισιώσουν το Ινστιτούτο του, ενώ στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η κυκλοφορία του βιβλίου του – ενός πολιτικού απολογισμού 700 σελίδων, με αποκαλυπτικά κεφάλαια για την περίοδο διακυβέρνησης και το δημοψήφισμα του 2015.

Το βιβλίο θα λειτουργήσει, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ως «δοκιμαστικό βήμα» για τη νέα του πολιτική πρόταση, ενώ η ίδρυση κόμματος αναμένεται στις αρχές της άνοιξης του 2026.

Στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί αμηχανία. Οι περισσότεροι βουλευτές αποφεύγουν δημόσιες τοποθετήσεις, ενώ στο παρασκήνιο ήδη ξεκινούν οι ζυμώσεις για το ποιοι θα ακολουθήσουν τον πρώην αρχηγό. Ανάμεσά τους φέρονται να είναι οι Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Πόπη Τσαπανίδου, Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος. Αντίθετα, Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς δεν αναμένεται να συμμετάσχουν.

Οι αντιδράσεις

Η ανακοίνωση της παραίτησης προκάλεσε πολιτικό σεισμό. Ο Σωκράτης Φάμελλος, επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δήλωσε ότι «τιμά την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», επιμένοντας πως «η κοινωνία χρειάζεται απαλλαγή από το καθεστώς Μητσοτάκη».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης θύμισε «την τελευταία φορά που ο Τσίπρας μίλησε για θάλασσες και λιμάνια», υπονοώντας το δημοψήφισμα και τα capital controls του 2015.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) έκανε λόγο για «σκηνοθετημένη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την παραίτηση «παγκόσμια πρωτοτυπία».

Από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος μίλησε για «πράξη υπέρβασης», ενώ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος δήλωσε ότι «δεν αιφνιδιάστηκε από την πράξη, αλλά από τον χρόνο». Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα social media υπογράμμισε ότι «το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ έχει τους στόχους του – όλοι θα κριθούν στις πράξεις».

Μετά την παραίτηση του Τσίπρα, το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται. Η Νέα Αριστερά ενισχύεται αριθμητικά, ενώ το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού φορέα με άξονα τον πρώην πρωθυπουργό δημιουργεί νέες ισορροπίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να επανεκκινήσει τη σχέση του με την κοινωνική βάση που κάποτε τον ανέδειξε στην εξουσία — ή αν η νέα του προσπάθεια θα παραμείνει ένα ρίσκο εν μέσω μιας κατακερματισμένης αντιπολίτευσης.

