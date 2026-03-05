Μητσοτάκης για δωρεά Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ: Επιπλέον 1.500 ευρώ καθαρά σε 80 γιατρούς

«Να ξεκινήσω εκφράζοντας τις θερμές μου ευχαριστίες στον σερ Στέλιο. Αυτή η δωρεά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις δωρεές που συνήθως αποδεχόμαστε», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ομιλία του πρωθυπουργού έγινε σε εκδήλωση, στο Μέγαρο Μαξίμου, για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως οι δωρεές συνήθως αφορούν τις υποδομές στον χώρο της υγείας. «Για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής έστρεψε το βλέμμα του όχι στις υποδομές αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό για τη στελέχωση ιατρείων σε 47 μικρά νησιά», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι σημαντικό που οι γιατροί θα πάρουν εκτός από τον μισθό τους, επιπλέον 1.500 ευρώ και πως αυτό το αφορολόγητο επιμίσθιο θα είναι σημαντικό κίνητρο για να πάνε γιατροί στα μικρά νησιά μας.

«Είναι σημαντικό σε μια χώρα με τόσο πλούσια νησιωτικοτητα να κάνουμε τους νησιώτες να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι τους», επεσήμανε, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι η Πολιτεία είναι παρούσα.

«Η τεχνολογία πια μας ανοίγει νέους δρόμους. Η τηλεϊατρική είναι επανάσταση, αρκεί να υπάρχει γιατρός να χειρίζεται τα συστήματα αυτά. Ένα σύστημα που δουλεύει καλά στην πράξη και αυτή η δωρεά συνδέεται με την πρωτοβουλία του υπουργείου για κινητές μονάδες υγείας σε απομακρυσμένα χωριά», πρόσθεσε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χρέος μας να τιμούμε τους Έλληνες ευεργέτες»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χρειάστηκε πολλή προσπάθεια για να δημιουργηθεί ασφαλές νομικό πλαίσιο προκειμένου να μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η δωρεά.

«Είναι χρέος μας να τιμούμε τους Έλληνες ευεργέτες. Θεωρώ υποχρέωσή μου να κάνω κάλεσμα στους ευεργέτες της σημερινής εποχής να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να επιστρέφουν μέρος του πλούτου τους πίσω στην πατρίδα τους», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και υπενθύμισε ότι και ο Σταύρος Νιαρχος και ο Αριστοτελης Ωνασης δώρισαν πριν από πολλές δεκαετίες τη μισή περιουσία τους, όπως κάνει ο Στέλιος Χατζηϊωάννου.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο παράδειγμα προς μίμηση αλλά ηθική υποχρέωση απέναντι στη χώρα, απέναντι στην επόμενη γενιά. Η άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι η ανιδιοτελής ευεργεσία και φιλανθρωπία και υπάρχει κυβέρνηση που ξέρει να συνεργάζεται, που δεν έχει προκαταλήψεις του παρελθόντος και σκέφτεται το κοινό καλό», τόνισε ο πρωθυπουργός λέγοντας πως πρόκειται για μία σπουδαία στιγμή για τα νησιά μας.