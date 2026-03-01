ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Πολιτική

Κικίλιας: Σε αυξημένη επιφυλακή το Υπουργείο Ναυτιλίας για τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ

Η ανάρτηση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Αναλυτικά, ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε:

Αναλυτικά, ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε στην ανάρτησή του: «Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό,τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».

Πολιτική

Tags

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

