Στην Κύπρο την Τρίτη ο Νίκος Δένδιας - «Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών»

Ιδιαίτερα τεταμένη είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στις γειτονικές. Δηλώσεις έκανε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος πρόκειται να μεταβεί στην Κύπρο.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αποστέλλεται στην Κύπρο η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, καθώς επίσης και μαχητικά F-16.

Η δήλωση του Νίκου Δένδια

«Προ ολίγου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Επίσης, τις τελευταίες δύο ημέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Βασίλη Πάλμα.

Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» μαζί με δεύτερη ελληνική Φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Επίσης, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα μεταβώ αύριο στη Κύπρο, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, όπου θα γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα».

