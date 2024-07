Σπάνιο φαινόμενο στη Χιλή: Η πιο ξερή έρημος στον πλανήτη γέμισε λευκά και μωβ λουλούδια

Έκπληκτοι έμειναν τουρίστες και ντόπιοι από το φαινόμενο που αντίκρισαν πρόσφατα στην απέραντη έρημο Ατακάμα, στη βόρεια Χιλή, καθώς η πιο ξερή έρημος στον πλανήτη γέμισε μωβ και λευκά λουλούδια.

Όπως εξήγησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ο Σεζάρ Πιζάρο, υπεύθυνος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον Εθνικό Οργανισμό Δασών της Χιλής (CONAF), η έρημος Ατακάμα γέμισε μωβ και λευκά λουλούδια, ένα φαινόμενο που είχε συμβεί ξανά το 2015. Οφείλεται στις ασυνήθιστες βροχοπτώσεις που έπεσαν τον Απρίλιο σε αυτή τη βόρεια περιοχή της χώρας. «Τα 11-12 χιλιοστά βροχής (που έπεφταν τον Απρίλιο) καθώς και τα χαμηλά σύννεφα που ήταν πολύ έντονα στην περιοχή και που βρέχανε αυτές τις επιφάνειες κάθε βράδυ, συνέβαλαν στην εμφάνιση αυτών των φυτών», δήλωσε ο Πιζάρο.

The Atacama Desert is so dry that NASA scientists are using it to simulate off-Earth conditions. It's mid-winter in the southern hemisphere, and the blooming of native plant species such as the nolan bellflower started much earlier this year because of #climatechange#ElNiño pic.twitter.com/nRuZZQovQY