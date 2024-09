Ρυμουλκήθηκε επιτυχώς το MV SOUNION - Αποσοβήθηκε ο κίνδυνος πετρελαιοκηλίδας

Ρυμουλκήθηκε επιτυχώς το ελληνόκτητο τάνκερ MV SOUNION, που πλέον βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή.

Η ρυμούλκηση ολοκληρώθηκε υπό την επιχείρηση Ασπίδες, στην Ερυθρά θάλασσα και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση αποσοβήθηκε ο κίνδυνος πετρελαιοκηλίδας και περαιτέρω ρύπανσης.

Update on MV SOUNION salvage status



Under protection of EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺, MV SOUNION has been successfully towed to a safe area without any oil spill. While private stakeholders complete the salvage operation, ASPIDES will continue to monitor the situation.



The completion of… pic.twitter.com/FJrk9JGNUg