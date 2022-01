Περισσότεροι από 400 μετεωρολογικοί σταθμοί σε όλο τον κόσμο κατέγραψαν τα ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών το 2021, σύμφωνα με έναν κλιματολόγο που συντάσσει μετεωρολογικά αρχεία για περισσότερα από 30 χρόνια.

Ο Maximiliano Herrera παρακολουθεί τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο και δημοσιεύει μια ετήσια λίστα με τα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν τον προηγούμενο χρόνο.

Αυτός και πολλοί άλλοι κλιματολόγοι και μετεωρολόγοι που παρακολουθούν στενά αυτά τα ζητήματα αναμένουν ότι το 2021 δεν θα είναι πιθανώς η θερμότερη χρονιά στην ιστορία. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται να δημοσιευθούν και τα αποτελέσματα της Noaa και της Nasa.

Ωστόσο, είναι πιθανό το 2021 να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα. Τα τελευταία έξι χρόνια ήταν τα έξι πιο καυτά που έχουν καταγραφεί, εξάλλου.

Πλέον η κατάρρευση των ρεκόρ θερμοκρασίας είναι σύνηθες φαινόμενο. Σύμφωνα με τον Herrera, τα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν ή άγγιξαν το εθνικό ρεκόρ μέσα στο 2021 σε 10 χώρες: Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Μαρόκο, Τουρκία, Ταϊβάν, Ιταλία, Τυνησία και Δομινικανή Δημοκρατία.

Επίσης, 107 χώρες πέτυχαν μηνιαία ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, ενώ πέντε χώρες κατέρριψαν μηνιαίο ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας.

Σε άλλα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν, η Αφρική είχε τους θερμότερους Ιούνιο και Σεπτέμβριο στην ιστορία της ενώ στις Συρακούσες της Ιταλίας, ο Αύγουστος έφτασε στους 48,8 C, την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη.

Τον Ιούλιο στο Furnace Creek στην Κοιλάδα του Θανάτου στις ΗΠΑ η θερμοκρασία έφτασε στους 54,4 C, την υψηλότερη καταγεγραμμένη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί στον πλανήτη.

Υπήρχαν όμως μερικά συγκεκριμένα γεγονότα που οι ειδικοί ξεχώρισαν. Για τη μετεωρολόγο Patricia Nying'uro, συνιδρύτρια του Climate Without Borders και καθηγήτρια στο Μετεωρολογικό Τμήμα της Κένυας, οι δύο διαδοχικές περίοδοι ξηρασίας στην Κένυα ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστες και ανάγκασαν την κυβέρνηση να οργανώσει επισιτιστική βοήθεια για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια .

«Μπορείτε σίγουρα να δείτε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον καιρό μας στην Κένυα και παγκοσμίως. Οι αλλαγές είναι πολύ αισθητές, από το ένα άκρο στο άλλο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα» τόνισε.

Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που η Nying'uro βοήθησε στην ίδρυση του CWB, μιας ομάδας μετεωρολόγων και παρουσιαστών καιρού από όλο τον κόσμο που μοιράζονται πληροφορίες για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Επισημαίνουν δε και την ανάγκη να γίνεται άμεση σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με τις καιρικές προγνώσεις, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση του κοινού.

Ο μετεωρολόγος Scott Duncan, ο οποίος συλλέγει δεδομένα για τον καιρό σε όλον τον πλανήτη επισημαίνει τους ευρωπαϊκούς καλοκαιρινούς καύσωνες, οι οποίοι έσπασαν ρεκόρ σε πολλές χώρες και συνοδεύτηκαν από πυρκαγιές σε χώρες της Μεσογείου.

Είχε προηγηθεί ένας καυτός Μάρτιος, ένα απότομο ψυχρό σοκ στις αρχές Απριλίου που «ήταν καταστροφικό για πολλές γεωργικές επιχειρήσεις στη Γαλλία», και στη συνέχεια οι πλημμύρες τον Ιούλιο. «Αυτά τα γεγονότα ξεχώρισαν πραγματικά για μένα».

Τόνισε επίσης την υψηλή θερμοκρασία στην Αλάσκα τον Δεκέμβριο, όπου καταρρίφθηκαν πολλά ρεκόρ με μεγάλη διαφορά.

Την ίδια ώρα, η Κίνα γνώρισε την πιο καυτή της χρονιά, σύμφωνα με την κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία. Ωστόσο, αυτό που εξέπληξε τους ειδικούς ήταν ο όγκος βροχής που έπληξε την κεντρική επαρχία Henan.

Στην περιοχή έπεσε σε τριες ημέρες μεγαλύτερος όγκος βροχής από ότι πέφτει συνήθως σε έναν ολόκληρο χρόνο. Εκατοντάδες πολίτες πέθαναν, καλλιέργειες και σπίτια καταστράφηκαν και οι αρχές ακόμα προσπαθούν να καθαρίσουν την περιοχή.

Ο Jia Xiaolong, αναπληρωτής επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου για το Κλίμα, είπε ότι η κατάσταση πέρυσι ήταν αφύσικη.

«Η υπερθέρμανση ήταν το κύριο θέμα της Κίνας το 2021. Στο πλαίσιο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, τα επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα έχουν γίνει ο κανόνας, κάτι που αποτελεί επίσης σημαντική πρόκληση για την πρόληψη και τον περιορισμό των καταστροφών».

Άλλα βασικά ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα πέρυσι ήταν ο καύσωνας της Σιβηρίας το καλοκαίρι και ο παγετός στο Τέξας τον Φεβρουάριο.

Σχεδόν 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκατομμύρια σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα και οι συνέπειες οδήγησαν σε τεράστιες πολιτικές διαμάχες.

Ο Γκάι Γουόλτον, ακτιβιστής μετεωρολόγος που κάνει εκστρατεία για την κλιματική αλλαγή από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, είπε ότι «το ξέσπασμα του ψύχους τον Φεβρουάριο του 2021 που οδήγησε στην αποτυχία του δικτύου ηλεκτροδότησης στο Τέξας και σε δεκάδες θανάτους, αποδόθηκε στην κλιματική αλλαγή από πολλούς».

Ο Γουόλτον επισήμανε ακόμα «την εξαιρετική ήπια/θερμή πτώση της θερμοκρασίας, που οδήγησε στον θερμότερο Δεκέμβριο που έχει καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης αναμένεται να το επισημοποιήσει τις επόμενες δύο ημέρες» όπως είπε.

Αλλά το Νο1 γεγονός του 2021 για τη μετεωρολογική και κλιματολογική κοινότητα ήταν ο ακραίος καύσωνας που έπληξε τη δυτική ακτή των ΗΠΑ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο προκάλεσε έναν σπάνιο θόλο θερμότητας, σπάζοντας το ρεκόρ ακόμα και κατά 5 βαθμού Κελσίου τα υψηλά ρεκόρ σε ορισμένα μέρη.

«Φυσικά το 2021 ήταν γεμάτο ακραία γεγονότα», είπε ο Herrera. «Αλλά αν πρέπει να επιλέξω ένα, θα αναφέρω αυτό που εξέπληξε κάθε κλιματολόγο και μετεωρολόγο στον κόσμο» είπε αναφερόμενος στον καύσωνα που σημειώθηκε στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «μητέρα όλων των κυμάτων καύσωνα».

«Το μέγεθος αυτού του γεγονότος ξεπέρασε οτιδήποτε έχω δει, μετά από μια ζωή έρευνας ακραίων γεγονότων σε όλη τη σύγχρονη παγκόσμια κλιματική ιστορία τους τελευταίους δύο αιώνες» υπογράμμισε.

Ωστόσο, το 2022 ξεκίνησε με μια σειρά από ρεκόρ που έχουν ήδη καταρριφθεί. Ενδεικτικά αναφέρεται η περιοχή του Falcon Lake στο Τέξας όπου την 1η Ιανουαρίου κατέγραψε 37 βαθμούς Κελσίου.

