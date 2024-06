Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Υπό ερημοποίηση το 40% της Γης - Επηρεάζονται 3,2 δισ. άνθρωποι 

Παρακινώντας τους πολίτες όπου Γης να γίνουν «η γενιά αποκατάστασης της σχέσης με τη φύση», η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος εορτάζεται σήμερα, 5 Ιουνίου, από τον ΟΗΕ.

Ενώ ο πλανήτης βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση, με το 2023 να έχει καταγραφεί ως το θερμότερο στα ιστορικά χρονικά της Γης και ενώ η πορεία προς την υπερθέρμανση είναι ανάγκη να ανατραπεί «εδώ και τώρα», ο ΟΗΕ προειδοποιεί πως το 40% της Γης έχει ήδη ερημοποιηθεί ή κινδυνεύει άμεσα από ερημοποίηση, γεγονός που επηρεάζει 3,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

