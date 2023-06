Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος: Επείγει η λήψη μέτρων για τη ρύπανση από πλαστικά μέχρι το 2024

Το μεγάλο πρόβλημα της ρύπανσης από τα πλαστικά βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος 2023.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του αρμόδιου φορέα του ΟΗΕ με αφορμή την σημερινή παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, οι διαπραγματεύσεις για μια παγκόσμια συνθήκη βρίσκονται σε εξέλιξη για να κλείσει η στρόφιγγα της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Στις πολλαπλές δράσεις και αναφορές του το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ αναλύει πως μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον στόχο προκειμένου να νικηθεί η ρύπανση από τα πλαστικά.

Η παραγωγή πλαστικού αυξήθηκε κατά κόρον τα τελευταία 50 χρόνια και αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα 20 χρόνια. Εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, η ρύπανση από τα πλαστικά υπολογίζεται πως θα τριπλασιαστεί μέχρι το 2060.

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος: Στροφή σε μια περιστροφική οικονομία

Το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ αναφέρει ότι η στροφή σε μια περιστροφική οικονομία μπορεί να

-μειώσει τον όγκο των πλαστικών που καταλήγουν στους ωκεανούς κατά πάνω από 80% μέχρι το 2040,

-να μειώσει την παραγωγή πλαστικού κατά 55%,

-να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% και

-να δημιουργήσει 700.000 επιπλέον θέσεις εργασίας κυρίως στον παγκόσμιο Νότο.

Με μια έκθεση του το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP) για το 2023 με τίτλο «Turning off the Tap: How the world can end plastic pollution and create a circular economy» (Κλείνοντας τη βρύση: Πώς ο κόσμος μπορεί να τερματίσει την ρύπανση από πλαστικά και να δημιουργήσει μια περιστροφική οικονομία), επιδιώκει να ενημερώσει σχετικά τις τρέχουσες διεθνείς διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της πλαστικής ρύπανσης.

Η συμφωνία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2024. Η έκθεση δείχνει ότι μόνο μια ολοκληρωμένη, συστημική στροφή από μια γραμμική σε μια περιστροφική οικονομία μπορεί να κρατήσει τα πλαστικά μακριά από τα οικοσυστήματα και από την καθημερινότητά μας.

Η έκθεση περιγράφει τον απαιτούμενο μετασχηματισμό της αγοράς και σημειώνει πως απαιτείται

- επανεξέταση και επανασχεδιασμός των προϊόντων

- επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, αναπροσανατολισμός

-διαφοροποίηση των αγορών

-αντιμετώπιση της ζήτησης για ανθεκτικά πλαστικά

Η έκθεση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2023 εκτιμά ότι μια μετασχηματισμένη οικονομία των πλαστικών θα επιφέρει νέα οικονομικά οφέλη, προσφέροντας καινούριες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ιδίως για εκείνους που θα προσαρμοστούν ταχύτερα.

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος: Τι θα επέφερε μια συμφωνία για την ρύπανση από πλαστικά

Μέχρι το 2040, εκτιμάται ότι μια νέα οικονομία περί πλαστικών θα μπορούσε:

- Να δημιουργήσει ευκαιρίες για θέσεις εργασίας, για νέο εισόδημα και για καινοτομία: Αυτό μπορεί να αποτυπωθεί σε 700.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας, σε βελτιωμένα μέσα διαβίωσης για εκατομμύρια εργαζόμενους, σε εξοικονόμηση σχεδόν 1,3 εκατ. δολαρίων σε άμεσες δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες μεταξύ 2021 και 2040

- Μείωση των ζημιών στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον και αποφυγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών δαπανών μεταξύ 2021 και 2040 (εξοικονόμηση κόστους 32,5%).

- Μείωση των υποχρεώσεων, των κινδύνων και των δικαστικών διενέξεων που συνδέονται με ζημιές από τη ρύπανση από πλαστικά

- Όταν αθροίζονται οι άμεσες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές εξοικονομήσεις κόστους, υπάρχει όφελος κατά περισσότερα από 4,5 δισ. δολάρια ή 20,3% μείωση του συνολικού κόστους

Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος: Ατομικές δράσεις για τα πλαστικά

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος δόθηκαν και συμβουλές που περιλαμβάνουν ατομικές δράσεις για μια οικονομία λιγότερο εξαρτώμενη από το πλαστικό και μια πιο βιώσιμη πορεία

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:

Συνεργαστείτε εθελοντικά με τοπικές ομάδες καθαρισμού από πλαστικά

Δωρίστε σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που εργάζονται για την επίλυση της πλαστικής ρύπανσης

Αλλάξτε τη συμπεριφορά σας για να αποφεύγετε τα πλαστικά μιας χρήσης όποτε είναι δυνατόν

Φέρτε τις δικές σας σακούλες στο παντοπωλείο και αποφύγετε την αγορά υπερσυσκευασμένων προϊόντων

Αγοράστε αντικείμενα με εκτεταμένες εγγυήσεις που μπορούν να επισκευαστούν και ανακυκλώστε το προϊόν όταν φτάνει στο τέλος της ζωής του.

