Βούτηξε σε ένα βουνό αποτσίγαρα για να διαμαρτυρηθεί για την ρύπανση

Πριν από λίγες μέρες ακτιβιστές συνέλεξαν περίπου 650.000 αποτσίγαρα για την προστασία του περιβάλλοντος και στη συνέχεια τα στοίβαξαν σε πλατεία της Λισαβόνας στην Πορτογαλία.

Σε συνέχεια της δράσης ο Γερμανός ακτιβιστής για το κλίμα Αντρέας Νόε μίλησε στο AFP εξηγώντας γιατί συγκέντρωσε μαζί με τους άλλους 650.000 αποτσίγαρα και βούτηξε στο βουνό, που σχηματίστηκε στην καρδιά της πρωτεύουσας της Πορτογαλίας.

Ο ακτιβιστής υποστήριξε πως ο λόγος ήταν να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με τη συχνά παραγνωρισμένη μορφή ρύπανσης.

Δήλωσε στο AFP πως χρειαζόταν και μάσκα γιατί δεν μπορούσε την μυρωδιά. Είναι χαρακτηριστικό πως τα αποτσίγαρα που δημιούργησαν αυτό το μικρό βουνό ήταν μόνο μιας εβδομάδας.

Στη συνέχεια τα αποτσίγαρα μαζεύτηκαν σε μεγάλες μπουκάλες.

