«Ας είναι η σημερινή μέρα, η αρχή μιας νέας δεκαετίας, κατά την οποία θα συμφιλιωθούμε με τη φύση και θα εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους» αναφέρει το μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Η υποβάθμιση του φυσικού κόσμου υπονομεύει ήδη την ευημερία 3,2 δισ. ανθρώπων ή του 40% της ανθρωπότητας» επισημαίνει και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου πως «φτάνουμε με ταχύτητα σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή για τον πλανήτη».

Ο γγ του ΟΗΕ τονίζει ότι ο κόσμος αντιμετωπίσει μία τριπλή περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη: Την απώλεια της βιοποικιλότητας, την κλιματική απορρύθμιση και την αυξανόμενη μόλυνση.

«Για πολύ καιρό τώρα, η ανθρωπότητα κόβει τα δάση της γης, μολύνει τα ποτάμια και τους ωκεανούς της. Καταστρέφουμε τα ίδια τα οικοσυστήματα και υπονομεύουμε τις κοινωνίες μας.

»Έτσι, διακινδυνεύουμε να στερήσουμε από τους εαυτούς μας την τροφή και το νερό που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε. Η υποβάθμιση του φυσικού κόσμου υπονομεύει ήδη την ευημερία 3,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων ή του 40% της ανθρωπότητας» επεξηγεί.

Σημειώνει ακόμα, ότι για καλή μας τύχη η Γη είναι ανθεκτική, χρειάζεται όμως τη βοήθειά μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαμηνύει πως έχουμε ακόμα χρόνο για να ανατρέψουμε την καταστροφή που έχουμε προκαλέσει και προσθέτει ότι για τον λόγο αυτό, σ' αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος εγκαινιάζουμε τη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ εκτιμά ότι αυτό το παγκόσμιο κίνημα θα ενώσει κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και ιδιώτες σε μία πρωτοφανή προσπάθεια να θεραπεύσουμε τη γη. Με την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, θα προκαλέσουμε την αλλαγή που θα συμβάλλει στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμπληρώνει.

Σε αυτό το πλαίσιο, αφού σημειώνει ότι η αποστολή μας είναι κολοσσιαία, προτάσσει την ανάγκη να αναδασώσουμε και να προστατέψουμε τα δάση μας, να καθαρίσουμε τα ποτάμια και τις θάλασσες μας, να πρασινίσουμε τις πόλεις μας. «Εάν τα καταφέρουμε όλα αυτά δεν θα προστατέψουμε μόνο τις πηγές του πλανήτη.

»Θα δημιουργήσουμε εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίες μέχρι το 2030, θα προκαλέσουμε αποδόσεις πάνω από 7 τρισεκατομμύρια δολάρια και θα συμβάλουμε στην εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας», υπογραμμίζει περαιτέρω

Η Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων είναι μία παγκόσμια έκκληση για δράση, επισημαίνει. «Θα ενώσει την πολιτική υποστήριξη, την επιστημονική έρευνα και την οικονομική βοήθεια για να επιταχύνουμε μαζικά την αποκατάσταση.

»Όλοι μπορούμε να συμμετάσχουμε» αναφέρει και προειδοποιεί πως η επιστήμη μας λέει ότι τα επόμενα 10 χρόνια είναι η τελευταία μας ευκαιρία για να αποφύγουμε την κλιματική καταστροφή και να ανατρέψουμε την φονική παλίρροια της μόλυνσης και τις απώλειας των ειδών.

