Μόρνος: Νέα δορυφορική φωτογραφία - Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στο ύψος βροχής

Η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει μείωση κατά 44% - Η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Νέα δορυφορική φωτογραφία αποτυπώνει την κατάσταση στη λίμνη του Μόρνου.

Η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8.3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη που είχε αναλυεί και δημοσιευτεί στις 24/09/2025 (8.4 τετρ.χλμ), όπως επισημαίνει ο Κώστας Λαγουβάρδος, σε ανάρτησή του. 

Η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024).

Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, παρά τις βροχές στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών.

Μόρνος: Βίντεο με τη δραματική μείωση της στάθμης του νερού που «εμφάνισε» το χωριό Κάλλιο

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσίασε διάγραμμα και βίντεο με δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, που αποτυπώνουν τη δραματική μείωση της έκτασης της λίμνης του Μόρνου.

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου όχι μόνο για την περιοχή γύρω από τη λίμνη, αλλά και για το σύνολο της Αττικής, που εξαρτάται από τα νερά του Μόρνου για την ύδρευσή της. Το 1980, οι κάτοικοι του Μόρνου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να δημιουργήσουν νέο οικισμό, καθώς το παλιό χωριό θυσιάστηκε για την υδροδότηση της Αθήνας, με τη δημιουργία τεχνητής λίμνης, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες ύδρευσης της πρωτεύουσας.

Για να ολοκληρωθεί το έργο, οι κάτοικοι του χωριού μετεγκαταστάθηκαν σε νέο οικισμό, το Νέο Κάλλιο. Το παλιό χωριό, μαζί με την εκκλησία, το σχολείο και περίπου 80 σπίτια, βυθίστηκε κάτω από τα νερά της λίμνης. Σήμερα, όσοι ζουν στο νέο Κάλλιο βλέπουν καθημερινά το νερό να υποχωρεί και το παρελθόν να επανεμφανίζεται μέσα από τον βυθό της λίμνης.

